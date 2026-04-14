Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

亞馬遜據報收購Globalstar  加速太空互聯網佈局 與馬斯克旗下星鏈競爭

商業創科
更新時間：11:49 2026-04-14 HKT
發佈時間：11:49 2026-04-14 HKT

據彭博引述消息報道，電商龍頭亞馬遜正處於收購衛星運營商Globalstar的深入談判階段，旨在加速建設其自家衛星業務，與SpaceX行政總裁馬斯克旗下的「星鏈」（Starlink）競爭。報道指，雙方最快可能於周二公佈達成交易，但目前協議尚未達成，談判仍存變數，或時間表需要調整。Globalstar股價在過去一年升近四倍，目前公司市值約94億美元。

市場分析指，這宗交易標誌亞馬遜與SpaceX之間的競爭進一步升溫。目前，SpaceX旗下的Starlink發展迅速，在軌衛星數量約10,000枚，目前活躍用戶超過1,000萬，預計今年將為公司帶來逾90億美元收入。

亞馬遜自家衛星進度落後

事實上，亞馬遜早前已宣佈構建自家的低軌道衛星網絡「Amazon Leo」，目標是運營逾7,700枚衛星，為農村及偏遠地區提供高速互聯網。然而，該項目目前僅處於企業有限度測試階段。亞馬遜早前更向美國聯邦通訊委員會（FCC）申請豁免或延期，因為其原定於今年7月前發射1,600枚衛星的目標進度已落後。

蘋果擁極大話語權

另外，報道指，蘋果與Globalstar的關係，令蘋果在這家衛星供應商的未來發展上擁有極大話語權。事實上，蘋果在2024年向Globalstar投資約15億美元以升級其基礎設施建設，並取得該公司20%的股權。

即睇《亂世投資》專頁↓

即睇《亂世投資》專頁↓

最Hit
PayMe電子支付平台5.14起新規定！強制1類用戶上傳身份證 逾期即停用4大服務 附新增步驟
PayMe電子支付平台5.14起新規定！強制1類用戶上傳身份證 逾期即停用4大服務 附新增步驟
時尚購物
17小時前
名導張堅庭轟茶記「以為冇佢唔得」？偕波友轉場連鎖冰室歎早餐 讚招呼好/顏值高 反惹網民斥︰人哋軟勸退你唔知
名導張堅庭轟茶記「以為冇佢唔得」？偕波友轉場連鎖冰室歎早餐 讚招呼好/顏值高 反惹網民斥︰人哋軟勸退你唔知
飲食
22小時前
新股上市不足1個月即停牌查數 業界稱事件不尋常 股價累跌逾64%
新股上市不足1個月即停牌查數 業界稱事件不尋常 股價累跌逾64%
股市
2026-04-13 09:59 HKT
銅鑼灣時代廣場周末「靜過圖書館」？港人目擊嘆心酸 網民分析4大成因……
銅鑼灣時代廣場周末「靜過圖書館」？港人目擊嘆心酸 網民分析4大成因……
生活百科
17小時前
外遊後洗手盆突「發臭」 倒清潔劑也無法根治 專家拆解3大成因
外遊後洗手盆突「發臭」 倒清潔劑也無法根治 專家拆解3大成因
家居裝修
6小時前
星島申訴王|結婚尋合作伙伴 詳列收費項目 擁7萬粉絲Foodie 遭網民洗版鬧爆
星島申訴王 | 結婚尋合作伙伴 詳列收費項目 擁7萬粉絲Foodie 遭網民洗版鬧爆
申訴熱話
17小時前
前AV女優蒼井空自爆性史 與男星山本裕典初見即上床節目中對質 大談一夜情後讚「老公很好」
前AV女優蒼井空自爆性史 與男星山本裕典初見即上床節目中對質 大談一夜情後讚「老公很好」
影視圈
18小時前
元朗金記燒臘餐廳月底結業 50年老店主打古法燒豬、金錢雞 蔡瀾曾大讚燒肉飯與眾不同
元朗金記燒臘餐廳月底結業 50年老店主打古法燒豬、金錢雞 蔡瀾曾大讚燒肉飯與眾不同
飲食
17小時前
旺角兆萬放題「紅火鮮料火鍋專門店」結業！親做網紅拍片救市 老闆苦嘆：諗到頭髮都冇晒
旺角兆萬放題「紅火鮮料火鍋專門店」結業！親做網紅拍片救市 老闆苦嘆：諗到頭髮都冇晒
飲食
4小時前
入殮師︱幫死人化妝遭父母嫌無面 深圳00後美女「I don't care」
入殮師︱幫死人化妝遭父母嫌無面 深圳00後美女「I don&#039;t care」
即時中國
5小時前