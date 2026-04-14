亞馬遜據報收購Globalstar  加速太空互聯網佈局 與馬斯克旗下星鏈競爭

據彭博引述消息報道，電商龍頭亞馬遜正處於收購衛星運營商Globalstar的深入談判階段，旨在加速建設其自家衛星業務，與SpaceX行政總裁馬斯克旗下的「星鏈」（Starlink）競爭。報道指，雙方最快可能於周二公佈達成交易，但目前協議尚未達成，談判仍存變數，或時間表需要調整。Globalstar股價在過去一年升近四倍，目前公司市值約94億美元。

市場分析指，這宗交易標誌亞馬遜與SpaceX之間的競爭進一步升溫。目前，SpaceX旗下的Starlink發展迅速，在軌衛星數量約10,000枚，目前活躍用戶超過1,000萬，預計今年將為公司帶來逾90億美元收入。

亞馬遜自家衛星進度落後

事實上，亞馬遜早前已宣佈構建自家的低軌道衛星網絡「Amazon Leo」，目標是運營逾7,700枚衛星，為農村及偏遠地區提供高速互聯網。然而，該項目目前僅處於企業有限度測試階段。亞馬遜早前更向美國聯邦通訊委員會（FCC）申請豁免或延期，因為其原定於今年7月前發射1,600枚衛星的目標進度已落後。

蘋果擁極大話語權

另外，報道指，蘋果與Globalstar的關係，令蘋果在這家衛星供應商的未來發展上擁有極大話語權。事實上，蘋果在2024年向Globalstar投資約15億美元以升級其基礎設施建設，並取得該公司20%的股權。