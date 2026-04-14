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逾500企排隊上市 李家超：香港成企業邁向國際核心平台

商業創科
更新時間：11:32 2026-04-14 HKT
發佈時間：11:32 2026-04-14 HKT

滙豐（005）第三屆全球投資峰會今日在港召開，行政長官李家超出席並致辭，他指出今年3月港股日均成交近390億美元、按年升8%，截至3月末IPO集資已超140億美元，繼續位列全球第一；目前已有超過500家企業排隊申請來港上市，愈來愈多企業將香港視為邁向國際的核心平台。

主動作為力求卓越 保香港穩定 

李家超稱，當前全球局勢複動盪，中東衝突持續影響市場情緒，在地緣政治衝擊供應鏈與投資信心之際，亞洲這片區域保持非凡鎮定。他強調「這並非被動的平靜，而是香港保持警惕、主動作為、力求卓越的成果。」
 
他提到，滙豐1865年創立於香港，與香港相伴161載，見證香港高低起伏，是雙方長期合作的最佳印證。李家超表示，當前全球地緣局勢動盪，穩定、確定性與信任是企業及投資者最看重的價值，亦是香港的核心優勢。

香港人始終具備韌性與毅力

談及「一國兩制」優勢，李家超直言香港的優勢不僅在於兩制銜接，更在於一國之本。他指出，中國作為世界第二大經濟體，堅持多邊主義與和平發展，為香港提供堅強後盾；國家「十五五」規劃持續支持香港建設國際金融、航運及貿易中心。在「一國兩制」下，香港擁有國際認可的普通法制度、司法獨立、資金及資訊自由流通、簡單低税制，成為連接內地與全球的獨特橋樑。他說，香港人始終具備韌性與毅力，每次經歷挑戰後都會強勢回歸。

李家超提到，最新全球金融中心指數顯示，香港位列全球第三，金融科技、銀行及保險領域全球居首，資產管理排名升至全球第二。2025年本港金融表現同樣亮眼，恆指累升28%，日均成交飆升90%至320億美元；全年IPO集資逾360億美元，全球排名第一。資產管理方面，香港認可基金錄得460億美元淨流入，單一家族辦公室數目超過3380家，兩年間增長25%。

在金融創新方面，李家超提到香港兩大發展重點，一是養老金資本運用，香港投資公司每投放1港元公帑，可吸引超8港元長期民間資本；二是拓展新型專業服務，應對AI浪潮發展無形資產評估與融資，同時建設國際黃金交易市場，今年將啟動中央結算系統試運。

不做旁觀者 積極建設金融未來

數字資產領域同樣迎來重要進展，李家超表示香港現有12家持牌數字資產交易平台，今年將提交立法建議，規管數字資產交易、託管、顧問及管理服務，在保障投資者權益的同時推動行業高質量發展。他強調，「面對金融未來，香港從不做旁觀者，而是積極建設者。」

相關文章：滙豐聶智恆料港年底前超越瑞士 成全球領先跨境投資樞紐

 

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