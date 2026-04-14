Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

外媒指馬斯克入駐TikTok 發片大談未來 料鋪路SpaceX上市  

商業創科
更新時間：10:14 2026-04-14 HKT
發佈時間：10:14 2026-04-14 HKT

據《紐約時報》報道，馬斯克自2022年斥資440億美元收購Twitter並將其轉型為X以來，馬斯克一直將X視為首選的發言平台；其帳號目前擁有近2.38億名追蹤者，且每天亦花費數小時發布內容。然而，上周TikTok及Instagram分別出現名為@elonmusk的帳號，市場預計馬斯克正準備利用這些帳號推動其太空探索公司SpaceX進行首次公開募股（IPO）。

相關文章：美媒：SpaceX 已秘密提交上市申請 預計6月掛牌 史上最大規模IPO

星鏈成SpaceX唯一盈利業務

另外，據科技媒體《The Information》獲取未公開財務數據顯示，SpaceX的火箭發射與AI業務均處於燒錢狀態，且增長乏力，難以支撐馬斯克所尋求的驚人估值，而其IPO成功與否將取決於投資者是否認可旗下星鏈衛星互聯網業務的增長前景。

數據顯示，衛星互聯網業務Starlink實現收入114億美元，按年增長50%，並佔公司總銷售額的61%，成公司唯一實現盈利的業務板塊。Starlink去年EBITDA為72億美元，意味其經調整後的息稅折舊攤銷前利潤率為63%，較2023年的41%和2024年的50%有所上升。

TikTok影片內容涵蓋四大公司

上周三，一名擁有認證標誌、用戶名為@elonmusk的TikTok帳號首次在該網站發布內容。在時長超過1分鐘的影片中，馬斯克暢談未來，內容包括旗下公司SpaceX和Tesla的成就及宣傳素材，更展示了旗下腦機介面公司Neuralink及隧道挖掘初創公司Boring Company的內容。

該影片標題為「Ad Astra」，這是一句拉丁語，意為「駛向星辰」，已獲得超過210萬次觀看，且馬斯克似乎並未在X平台分享同一影片。

同時，Instagram上的@elonmusk帳號擁有認證標誌及近1.8萬名追蹤者，惟該帳號設為私密，且無任何發布內容或頭像。

報道指，有關帳號開始活躍之際，正值馬斯克推動SpaceX進行IPO的關鍵階段。因此，馬斯克需要建立廣泛的公眾關注度，以便SpaceX能從投資者處籌集數十億美元資金。

相關文章：回饋馬斯克支持者 SpaceX IPO擬將大部分股票配售予散戶

不過，馬斯克此前曾對X的競爭對手表現出不屑的態度。他曾於2022年短暫禁止X使用者在其他社交平台，如Instagram和Facebook上推廣他們的帳戶。

即睇《亂世投資》專頁↓

即睇《亂世投資》專頁↓

最Hit
PayMe電子支付平台5.14起新規定！強制1類用戶上傳身份證 逾期即停用4大服務 附新增步驟
PayMe電子支付平台5.14起新規定！強制1類用戶上傳身份證 逾期即停用4大服務 附新增步驟
時尚購物
16小時前
名導張堅庭轟茶記「以為冇佢唔得」？偕波友轉場連鎖冰室歎早餐 讚招呼好/顏值高 反惹網民斥︰人哋軟勸退你唔知
名導張堅庭轟茶記「以為冇佢唔得」？偕波友轉場連鎖冰室歎早餐 讚招呼好/顏值高 反惹網民斥︰人哋軟勸退你唔知
飲食
21小時前
新股上市不足1個月即停牌查數 業界稱事件不尋常 股價累跌逾64%
新股上市不足1個月即停牌查數 業界稱事件不尋常 股價累跌逾64%
股市
2026-04-13 09:59 HKT
銅鑼灣時代廣場周末「靜過圖書館」？港人目擊嘆心酸 網民分析4大成因……
銅鑼灣時代廣場周末「靜過圖書館」？港人目擊嘆心酸 網民分析4大成因……
生活百科
15小時前
星島申訴王|結婚尋合作伙伴 詳列收費項目 擁7萬粉絲Foodie 遭網民洗版鬧爆
星島申訴王 | 結婚尋合作伙伴 詳列收費項目 擁7萬粉絲Foodie 遭網民洗版鬧爆
申訴熱話
16小時前
前AV女優蒼井空自爆性史 與男星山本裕典初見即上床節目中對質 大談一夜情後讚「老公很好」
前AV女優蒼井空自爆性史 與男星山本裕典初見即上床節目中對質 大談一夜情後讚「老公很好」
影視圈
16小時前
元朗金記燒臘餐廳月底結業 50年老店主打古法燒豬、金錢雞 蔡瀾曾大讚燒肉飯與眾不同
元朗金記燒臘餐廳月底結業 50年老店主打古法燒豬、金錢雞 蔡瀾曾大讚燒肉飯與眾不同
飲食
16小時前
外遊後洗手盆突「發臭」 倒清潔劑也無法根治 專家拆解3大成因
外遊後洗手盆突「發臭」 倒清潔劑也無法根治 專家拆解3大成因
家居裝修
4小時前
日本11歲男童失蹤逾20日，山區尋獲懷疑屬於其運動鞋。 X@mokkougenta
京都11歲男童「人間蒸發」 搜索22天疑尋獲遺體
即時國際
13小時前
反町隆史 松嶋菜菜子 夫妻檔襲港晒恩愛 黑白配中環開餐 搶購名牌袋𠱁老婆｜獨家追蹤
反町隆史 松嶋菜菜子 夫妻檔襲港晒恩愛 黑白配中環開餐 搶購名牌袋𠱁老婆｜獨家追蹤
影視圈
11小時前