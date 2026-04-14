外媒指馬斯克入駐TikTok 發片大談未來 料鋪路SpaceX上市  

據《紐約時報》報道，馬斯克自2022年斥資440億美元收購Twitter並將其轉型為X以來，馬斯克一直將X視為首選的發言平台；其帳號目前擁有近2.38億名追蹤者，且每天亦花費數小時發布內容。然而，上周TikTok及Instagram分別出現名為@elonmusk的帳號，市場預計馬斯克正準備利用這些帳號推動其太空探索公司SpaceX進行首次公開募股（IPO）。

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星鏈成SpaceX唯一盈利業務

另外，據科技媒體《The Information》獲取未公開財務數據顯示，SpaceX的火箭發射與AI業務均處於燒錢狀態，且增長乏力，難以支撐馬斯克所尋求的驚人估值，而其IPO成功與否將取決於投資者是否認可旗下星鏈衛星互聯網業務的增長前景。

數據顯示，衛星互聯網業務Starlink實現收入114億美元，按年增長50%，並佔公司總銷售額的61%，成公司唯一實現盈利的業務板塊。Starlink去年EBITDA為72億美元，意味其經調整後的息稅折舊攤銷前利潤率為63%，較2023年的41%和2024年的50%有所上升。

TikTok影片內容涵蓋四大公司

上周三，一名擁有認證標誌、用戶名為@elonmusk的TikTok帳號首次在該網站發布內容。在時長超過1分鐘的影片中，馬斯克暢談未來，內容包括旗下公司SpaceX和Tesla的成就及宣傳素材，更展示了旗下腦機介面公司Neuralink及隧道挖掘初創公司Boring Company的內容。

該影片標題為「Ad Astra」，這是一句拉丁語，意為「駛向星辰」，已獲得超過210萬次觀看，且馬斯克似乎並未在X平台分享同一影片。

同時，Instagram上的@elonmusk帳號擁有認證標誌及近1.8萬名追蹤者，惟該帳號設為私密，且無任何發布內容或頭像。

報道指，有關帳號開始活躍之際，正值馬斯克推動SpaceX進行IPO的關鍵階段。因此，馬斯克需要建立廣泛的公眾關注度，以便SpaceX能從投資者處籌集數十億美元資金。

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不過，馬斯克此前曾對X的競爭對手表現出不屑的態度。他曾於2022年短暫禁止X使用者在其他社交平台，如Instagram和Facebook上推廣他們的帳戶。