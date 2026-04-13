永明冀年化保費今年再創新高 保險市場增速料平穩

去年香港永明金融錄得年度化保費等值（APE）119億元，按年大增46%，創出新高。行政總裁林嘉言期望今年APE再破紀錄，並料年內保險市場增長樂觀，但未必維持急速增長，因市場不確定性很高及競爭非常激烈，故今年增速將屬平穩。

內地客買美元保單上升推動保費

林嘉言表示，去年APE錄得佳績，主要受惠幾大因素，包括多渠道分銷策略奏效，期內來自經紀渠道的APE按年大升1.5倍，而理財顧問及銀保渠道帶動的APE則分別上升52%及54%；高淨值客戶對保險產品的興趣大增，以及中美息差闊吸引內地客買美元保單。他指，即使中美息差收窄，但仍存一定差距，故有助本港保險市場今年平穩增長。香港永明亦會繼續物色更多合作夥伴，以助帶動今年的業務增長。

億元保單比例增至12%

他續指，去年來自高淨值客戶的新保單按年增長57%。保額超過1億元的保單持有人佔比增至約12%。香港永明為本港首家保險公司推出針對專業投資者（PI）的指數型萬用壽險（IUL）產品，他說今年客戶對IUL的興趣有所增加，惟PI定義尚欠清晰，以致銷售流程需待釐清。

今年理財顧問或突破4000人

香港永明金融的理財顧問人數由去年初2800增至去年底的3600。林嘉言指，目前的理財顧問人數已進一步增至3800，料全年將突破4000人，並維持明年增至5000人的目標。

香港對亞洲區淨收入貢獻近半

香港為永明亞洲業務的增長引擎，永明金融亞洲區總裁辛文祈（Manjit Singh）稱，亞洲區對集團的淨收入貢獻比重為20%至25%，而香港對亞洲區淨收入貢獻比重則介乎40%至45%。

預計中美繼續減息香港市場迎更多資金流入 展望今年投資市場前景，永明金融亞洲資產管理總裁鄧斌表示，儘管地緣政治環境不確定，但對環球市場仍持正面看法，料中美仍會減息，看好AI及能源板塊，因仍屬發展初期，同時亦看好機械人及醫療保健板塊。他指，在目前不穩的局勢下，亞洲屬全球增長的部分，香港又為投資樞紐，故反見更多資金流入。