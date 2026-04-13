信銀國際料今年支援黃金離岸人幣交易結算 全年貸款有望雙位數增長

中信銀行（國際）作為香港黃金交易所唯一指定結算銀行，該行個人及商務銀行業務總監袁妙齡表示，將支援黃金交易所以離岸人民幣作黃金交易結算，目前正就此積極推進中，並有待計價等相關流程的改造，目標在今年落實以離岸人民幣作交易結算，以加強香港作為全球最大離岸人民幣業務中心發展。同時，該行會支持香港黃金交易數字化，現有項目在推進中。

樓市好轉帶動按揭

去年該行個人及商務銀行的貸款有單位數增長，袁妙齡料今年貸款有望錄得雙位數增幅，其中或可受惠利率下降。她指該行將繼續重點發展按揭貸款業務，而受惠利率回落、經濟環境及樓市回暖，去年新造按揭規模按年大增1.3倍，今年首季新造按揭貸款及宗數按年分別上升38%及35%，按季同升約26%。在新造按揭中，跨境客戶佔了兩至三成，與跨境客戶增長數字相若。

中東局勢令客戶配置偏保守

財富管理業務收入方面，她指首季財管收入增長勢頭不俗，持續保持雙位數增長。但自3月起，受中東戰事導致環球局勢動盪影響，客戶整體投資偏好趨於保守和穩健，更多選擇觀望清楚局勢後再作積極投資決定。而客戶資產配置調整上，亦轉向穩陣的收益類資產。

首季資產規模雙位數增長

她又說，受惠香港有資金流入，該行首季的資產規模錄得雙位數增長。去年該行的存款增長13%。

她重申，維持個人及商務銀行業務今明兩年每年的營收目標為雙位數增長、財管及私人銀行的收入增長目標則為高雙位數。去年其營收按年升26%，財管及私銀收入同升40%。

今年聚焦私銀及商務理財業務

該行今年將聚焦私銀業務，故會繼續投放資源於該業務及規模發展，過去3年已將私銀人員增約38%至逾100人，專業投資顧問則增達50%。同時，該行著眼於另一大趨勢「企業出海」．把握出海後企業家或高管等的財富管理需求。

另外，該行亦會聚焦商務理財業務。去年商務銀行佔個人及商務銀行業務總經營收入 26.6%，她期望有關佔比將持續提升。儘管爆發中東戰事，但她指中資企業出海趨勢不會大變，香港仍為最受惠企業出海的第一站，惟它們近月確會觀望局勢的變化。