美股港產公司Mint攻半人型機械人 望來年生意雙位數增長 未來回流上市

港產機械人公司Mint（納斯達克股票代碼：MIMI）參與香港國際創科展，該公司主席陳海龍透露，今年市場氣氛較好，對機械人的接受度更高，接獲很多諮詢，預計2026至2027年度生意額有機會取得雙位數的增長，且扭虧為盈，另有意未來數年回港掛牌。目前公司的產品線齊全，最主要是優化現有產品，如果下一步有基金投資，或進行新一輪融資，公司有機會研發人形機械人。

擔心價格戰 但有加價的空間

他解釋，現時不做人形機械人，因為其難度較高，加上公司沒有龐大的資金，另公司研發團隊均為香港人；其次，人形機械人現時難以落地和應用，因為其耗電量快，每1至2小時便要充電；最後，基於安全問題。因此，公司生產半人型機械人NEX，除了可執拾貨品外，加入巡邏等功能，冀今年可以在日本、香港和東南亞市場出售50至100部NEX，主要面向零售行業的客戶，因為其可執行基本接待工作，有助提升企業形象，以及性價比較高 。他指出，公司的人形機械人供室內應用，售價約數萬美元，相比國內半人型機械人龍頭的約10萬美元，還有加價的空間，坦言擔心價格戰，故公司著重軟件，提升系統、算力和AI功能等，而非硬件，另硬件生命週期約最多5年。

客戶包括海事處、政府部門、谷日百貨代理的日本品牌

Mint現時的產品在內地生產和組裝，在港則做軟件開發和客戶的設計。他表示，公司現時的產品均是標準化，如果有客戶需求，亦會度身訂造，而公司一向生產巡邏的機械人，競爭較細，因為市場上主攻室內機械人，又認為公司最大的市場為停車場。去年Mint主要收入源自出租巡邏機械人，採用先租後買形式，冀容易打入市場，即先預付6個月的費用，其後每月收費，至直兩年期屆滿，期間會持續提升軟件，以及提供維護。他提及，現時巡邏機械人已打入泰國、馬來西亞和香港市場，香港的客戶包括海事處、政府部門、谷日百貨代理的日本品牌。

陪伴型機械人亦是Mint的發展方向之一，他形容陪伴式機械人「容易入屋，又便宜」，可打破公司現時B2B（企業對企業）的銷售範疇，擴闊至B2C（企業對消費者），目前AI陪伴型機械人FLOKI Minibot M1已接獲800部訂單，已出貨10部，今年第二季將會交付200部。