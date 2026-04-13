陳茂波稱AI成轉型關鍵 港定位3大方向 鞏固可信賴AI創新中心地位

財政司司長陳茂波今日（13日）在世界互聯網大會亞太峰會主論壇致辭時表示，AI正成為推動經濟和社會轉型的關鍵力量。他指出，互聯網連接正由「數字互聯」，走向「數智互聯」，並顯現出四個特徵。另外，他亦提及香港定位，指出「AI+」、「金融+」及建設「數據與創新應用樞紐」三大方向。

陳茂波表示，互聯網連接目前顯現出四個特徵，一是萬物互聯，物聯網持續發展，裝置與數據更緊密融合；二是數據互融，跨平台、跨場景的數據整合將成為創新和商業發展的重要資產；三是AI互通，不同大型語言模型互相競爭亦彼此協同，優勢互補推動創新；四是智慧決策，AI在多個領域已協助人類作出更快更準確的決定，但最終判斷權仍必須牢牢掌握在人手中。

「AI+」策略推動落地應用

在談到香港定位時，陳茂波提出三大方向。第一是「AI+」策略，推動人工智能在公營與私營領域更廣泛落地應用。政府已成立由他擔任主席的「AI+與產業發展策略委員會」，匯聚產學研力量，探討如何以AI賦能生命健康科技、具身智能等重點產業，並透過「全民AI培訓」計劃和吸引國際人才，既壯大專才隊伍，也提升全社會的數碼素養。

善用金融優勢支持前沿科技

第二是「金融+」策略，善用香港作為國際金融中心、融資產品齊備的優勢，為前沿科技和創新應用提供耐性和具深度的資本支持，協助科技企業把握數智轉型的窗口期。

第三，是建設「數據與創新應用樞紐」，發揮內地與國際「數據、人才、資金」交匯點的獨特角色，推動面向本地、內地以至全球市場的新型應用。他指出，香港在多個領域採用監管沙盒模式，讓監管機構與創新者在可控環境中共同測試新工具，及早識別風險並提供實務意見，有助在保障安全和私隱的前提下，鼓勵負責任創新，鞏固香港作為可信賴AI創新中心的地位。

他表示，「數智時代」蘊藏龐大發展空間，要把AI真正變成「惠及眾人、造福社會」的力量，離不開想像力、實驗精神，以及穩健的人本治理。