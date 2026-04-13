創科展逾100個場景應用機械人登場 AR機械狗具記憶與情感互動功能

創新科技及工業局與貿發局合辦的第四屆香港國際創科展（InnoEX）於灣仔會展中心正式開幕，涵蓋人工智能+、機械人技術、低空經濟、房地產科技及零售科技五大範疇，其中一個亮點是首次登場的「RoboPark機械人公園」展區，雲集本港、內地及海外企業，展出逾100個場景應用機械人。

咖啡機械人支援3D拉花

多間內地科技企業來港拓商機，其中上海「咖啡架」帶來新一代咖啡機械人，產品遠銷65國，歐洲為主要市場，55秒即可製成咖啡並支援3D拉花，可按各地口味定製。負責人表示，已是第四年參展，每場可收穫500多個意向客户，單日最高成交20多台，現時本港已有八、九台設備落地元朗及大埔。

機械狗兼具娛樂與教育功能

北京唱吧旗下Gogobot則發布首款AR家庭陪伴機械狗，搭載AI對話系統，具備記憶與情感互動功能，同時支援避障及編程應用，兼具娛樂與教育功能。產品早前於美國CES展反應熱烈，負責人預期今屆創科展表現更勝一籌，產品預售價200多美元，預計5至6月正式上市。

全球首創無接觸心臟監測技術

合肥科大硅谷及旗下企業亦展出全球首創無接觸心臟監測技術，有關設備可於1分鐘內完成心電圖檢測，並能長時程監測心臟、呼吸及睡眠狀況，實現心臟疾病早監測、早預防、早治療。產品已在內地基層醫療機構投入應用，並與北京阜外醫院、上海兒童醫學中心等開展科研臨牀合作，家用版本售價2,699元人民幣。團隊首次來港參展，期望與香港相關民生部門合作，推進社區及獨居長者應用，進軍本地智慧醫療市場。

英國企業展出AR教育裝置

今屆創科展共有7家英國企業參展，來自英國的Haylo Tech帶來專為神經多樣性兒童研發的AR教育裝置。展台負責人介紹，產品針對有閲讀障礙等學習需要的兒童設計，配備鏡頭、咪高峯及喇叭，內置Wi-Fi連接，搭載蘇格拉底式AI模型，以對話形式引導學生思考，而非直接給出答案，從而培養批判思維。產品目前仍處原型階段，計劃未來3個月展開200人規模的校園試用，6個月內正式推向市場，並藉由創科孵化計劃登陸香港，日後加入普通話支援再進軍華語市場。

咖啡與調酒機械人在英已售200台

同為英國參展企業的iNOVO，則展出咖啡與調酒機械人設備。負責人透露，有關定制化設備在英國市場已售出逾200台，東南亞市場亦憑藉語言優勢穩步拓展，中東業務則因當地局勢暫停。負責人期望香港政府優化私營科技投資環境，推出更完善的配套機制，而非單純提供資金，助力企業深耕香港及亞太市場。

法企品牌在港深兩地設據點

法國Avenir Telecom旗下Energizer品牌亦有登場，企業擁有相關品牌全球授權，產品覆蓋手提電腦、手機、電子配件，目前亦於歐洲開展電動工具授權業務，並持續擴充產品線。負責人表示，品牌專注入門級大眾市場，2G手機售價僅7美元，4G機型約14美元，智能手機約40至50美元，主要銷往拉美及非洲市場，在歐洲表現最為突出。企業已在香港及深圳設立據點，今次參展旨在尋找全球經銷商及批發商，重點拓展亞太、拉美、非洲及新興市場。負責人亦坦言，內地手機市場競爭激烈，相關平價產品較難推廣。

水務署展出智能焊接機械人

本地科研同樣亮眼，香港水務署於展內展出自主研發的「智管焊」智能焊接機械人，專門應用於大型水管焊接及修補工程。該機械人焊接精度達毫米級，可將直徑1米水管的維修時間由2小時縮短至1小時，配備履帶設計可應付30度斜坡行走，續航達5公里。透過遠程操控，工作人員無需進入密閉高危環境，有效避免高溫、閃光等風險。團隊表示，機械人暫未應用於近期水管爆裂搶修，目前正持續推進技術迭代，未來將拓展至鋼喉焊接場景，並以政府部門率先應用，帶動本地工程業界科技創新。