蘋果無屏智能眼鏡料2027年上市 已設計至少4款鏡框 摺疊iPhone有望9月登場

據彭博引述消息報道，蘋果研發的首款「無屏幕智能眼鏡」預計2027年上市，並已設計出至少4款採用高級醋酸纖維（Acetate）材質的鏡框，包括類似Ray-Ban Wayfarer的經典方形粗框、類似蘋果CEO庫克（Tim Cook）日常佩戴的修長方形幼框、更復古的大橢圓或圓形鏡框，以及更簡約的小巧精緻圓形鏡框。同時，備受期待的折疊iPhone有望於今年9月正式登場。

智能眼鏡與iPhone緊密整合

報道指，大約十年前，蘋果的視覺產品團隊原本規劃了3款設備，分別是需連接iPhone的AR頭顯、高端混合實境（MR）頭顯及獨立的AR眼鏡，但目前只有MR頭顯、亦即Vision Pro成功面世，AR眼鏡則因技術瓶頸被擱置。

然而，Meta憑藉內置鏡頭的Ray-Ban智能眼鏡成功開拓新類別，蘋果亦決定開發自家版本、研發代號為「N50」的無屏幕智能眼鏡。該產品預計於2026年底或2027年初發布，實際上市時間則為2027年。

與Meta的策略相似，蘋果智能眼鏡設計用於日常實用功能，包括拍照錄影、接聽電話、讀取通知、播放音樂，以及透過語音助手實現互相交流。對蘋果而言，該助手將是隨着iOS 27推出而大幅升級版的Siri。

報道指，蘋果計劃透過與iPhone緊密整合，以及提供高端做工來超越競爭對手。相較於Meta依賴知名眼鏡品牌EssilorLuxottica提供鏡框，蘋果選擇由自家設計團隊親自操刀。

摺疊iPhone初期供應料有限

另一方面，早前有報道指摺疊iPhone在製造與測試方面面臨嚴峻挑戰，可能導致發布推遲數月，以至延遲到2027年推出。不過，報道指，蘋果內部並未陷入摺疊iPhone危機，仍有望在今年9月上半月發佈該設備，與iPhone 18 Pro及Pro Max同步亮相，雖然初期供應可能非常有限，但預料將與Pro系列同步開賣。