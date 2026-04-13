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傳榮耀與字節跳動洽「豆包手機」合作 曾因謹慎態度錯過機會

商業創科
更新時間：11:40 2026-04-13 HKT
發佈時間：11:40 2026-04-13 HKT

據內媒《藍鯨新聞》引述消息報道，內地智能手機巨頭榮耀正與字節跳動就「豆包手機」的相關合作展開接洽。報道指，在字節跳動與中興通訊（763）合作推出第一代「豆包手機」之前，其最先接觸的手機廠商是榮耀。不過，榮耀當時對此採取較為謹慎的態度，變相錯過了該機會。

手機商需深度改造及開放權限

據悉，豆包手機助手的核心技術在於獲取「系統級操作權限」，意味着AI能夠實時「看見」用戶的屏幕內容，並直接代替用戶執行點擊、滑動等操作，即所謂的「UI Agent」，並代表要求手機廠商對操作系統底層進行深度改造並全面開放權限。

另外，報道指榮耀正在加緊研發原生系統級AI應用，並積極投入「Claw龍蝦」相關專案中。

事實上，榮耀與字節跳動在AI領域此前已有多次合作基礎。早於2024年6月，榮耀已率先接入豆包大模型，應用於文檔問答、會議紀要等智慧辦公場景；2025年10月，雙方合作進一步升級，榮耀發布搭載MagicOS 10的Magic 8系列手機，並夥字節跳動旗下的「火山引擎」，為手機助理YOYO增加聯網問答、智慧識圖等多場景服務能力。

在2025年3月，榮耀曾高調發布「阿爾法戰略」，宣布在未來五年內投入100億美元（約780億港元），全力向全球領先的AI終端生態公司轉型。

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