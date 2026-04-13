英監管機構緊急磋商Anthropic新AI模型風險 兩周內與銀行等開會

據英國《金融時報》報導，英國金融監管機構正與政府網絡安全機構及各大銀行舉行緊急磋商，以評估AI初創企業Anthropic最新AI模型Mythos帶來的風險。

審查潛在漏洞

報道指，英國央行、金融市場行為監管局（FCA）和財政部官員正與國家網路安全中心（NCSC）進行磋商，審查Anthropic最新AI模型所揭示的關鍵IT系統中的潛在漏洞。 英國主要銀行、保險公司和交易所的代表預計將於未來兩周內與監管機構舉行會議，聽取有關Claude Mythos Preview模型帶來的網路安全風險的簡報。

早前，美國財長貝森特及聯儲局主席鮑威爾已就該模型的潛在網絡風險，召集華爾街主要銀行召開會議。

Anthropic則表示，該模型目前僅向少數大型科技及金融企業有限度開放，並透過名為「Project Glasswing」的合作項目，在更多同類AI模型面世前，用於加強關鍵數碼系統的防護能力。