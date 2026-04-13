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王維基首回應動物實驗爭議 近4年專注醫學研究 盼老人家「唔好受病痛折磨」

商業創科
更新時間：09:56 2026-04-13 HKT
發佈時間：09:56 2026-04-13 HKT

HKTVmall母公司香港科技探索（1137）展開動物頭部分離實驗，引發善待動物組織（PETA）上周五到公司門外抗議。創辦人王維基其後在社交平台首度開腔，透露自己過去四年專注醫學研究，目的是「怎樣令老人家的生活更有質素，唔好受病痛折磨」。該股今早報1.23元，無起跌，且早段成交不大；若以上月底傳出有關消息起計，股價已累跌約6%。

踏入60歲後家中長輩逐一離世

現年60多歲的王維基在帖文中表示，自己興趣一直是科技，由通訊網絡、電視製作、物流自動化到今天的醫療技術，都是圍繞「科技改善人類生活」。他坦言，踏入60歲後家中長輩逐一離世，離世前數年生活細節均需他人照顧。因此他過去四年在海外成立20多人的醫療研究團隊，成員包括大學教授、腦科及神經科醫生、獸醫、麻醉師及醫療儀器工程師等。

冀應用技術於器官和四肢移植

王維基透露，已有全球排名前三十多位的大學醫學院參與研究，未來希望將技術應用於器官和四肢移植。他未有直接回應動物實驗的爭議，但強調「讓我們一起努力」。

亞洲善待動物組織（PETA）上周五（10日）到香港科技探索門外抗議，四名示威者打扮成動物，戴上豬、牛、羊面具，身穿血衣，地上倒上一灘「血水」，強烈譴責公司的動物「分體」實驗。

香港科技探索3月底曾披露，至今已進行38次實驗，成功將分離後的動物頭部維持生命活動最多約7小時，肢體維持達46小時，公司稱可能是全球首例。若研發成功，有望應用於器官移植或延長人類壽命。

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