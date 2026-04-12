李斌指電池及晶片佔電動車成本逾50% 倡推動標準化 料行業可省千億元

蔚來（9866）董事長李斌指出，目前電池及晶片合共佔智能電動汽車成本超過50%，產能驗證、組織生產等環節成本高昂。他建議推動電芯標準化，並由相關部門組織車企統一晶片種類，制定可互換標準，此舉不僅有利於國產晶片上車，更可為行業帶來超過1000億元（人民幣）的降本機會。

李斌出席內地智能電動汽車發展高層論壇時表示，目前行業電芯規格不統一，以及晶片種類繁多，嚴重影響成本效率、市場響應能力及行業競爭力。他提及，智能電動車技術迭代遠超燃油車，多重迭代需求疊加，加劇供求矛盾，行業普遍面臨「增產不增收、增量不增利」的問題。

蘇波：2030年國內新能源車滲透率逾70%

同場的國家製造強國建設戰略諮詢委副主任、工信部原副部長蘇波表示，「十五五」是中國從汽車大國邁向汽車強國的決勝期，新能源汽車須承擔製造強國、科技強國、交通強國及「雙碳」目標的使命。他預期，到2030年，新能源汽車將成為汽車市場絕對主體，國內滲透率將超過70%，「十五五」末期有望提前實現新能源汽車強國目標。