Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李斌指電池及晶片佔電動車成本逾50% 倡推動標準化 料行業可省千億元

商業創科
更新時間：20:43 2026-04-12 HKT
發佈時間：20:43 2026-04-12 HKT

蔚來（9866）董事長李斌指出，目前電池及晶片合共佔智能電動汽車成本超過50%，產能驗證、組織生產等環節成本高昂。他建議推動電芯標準化，並由相關部門組織車企統一晶片種類，制定可互換標準，此舉不僅有利於國產晶片上車，更可為行業帶來超過1000億元（人民幣）的降本機會。

李斌出席內地智能電動汽車發展高層論壇時表示，目前行業電芯規格不統一，以及晶片種類繁多，嚴重影響成本效率、市場響應能力及行業競爭力。他提及，智能電動車技術迭代遠超燃油車，多重迭代需求疊加，加劇供求矛盾，行業普遍面臨「增產不增收、增量不增利」的問題。

蘇波：2030年國內新能源車滲透率逾70%

同場的國家製造強國建設戰略諮詢委副主任、工信部原副部長蘇波表示，「十五五」是中國從汽車大國邁向汽車強國的決勝期，新能源汽車須承擔製造強國、科技強國、交通強國及「雙碳」目標的使命。他預期，到2030年，新能源汽車將成為汽車市場絕對主體，國內滲透率將超過70%，「十五五」末期有望提前實現新能源汽車強國目標。

即睇《亂世投資》專頁↓

即睇《亂世投資》專頁↓

最Hit
賭王何鴻燊女兒何超蕸安詳辭世 揭長年苦戰乳癌 養和醫院度過最後時光丨獨家
01:33
賭王何鴻燊女兒何超蕸安詳辭世 揭長年苦戰乳癌 養和醫院度過最後時光丨獨家
影視圈
6小時前
何超蕸離世｜二房三女畢生未婚行事低調  跟超瓊超儀珍貴合照露純真神色  1年前賀何猷啟笑容和藹
何超蕸離世｜二房三女畢生未婚行事低調  跟超瓊超儀珍貴合照露純真神色  1年前賀何猷啟笑容和藹
影視圈
6小時前
何超蕸離世丨圈中人脈廣曾為楊千嬅任姊妹團 黎芷珊由細玩到大 王賢誌不捨盼一路好走
何超蕸離世丨圈中人脈廣曾為楊千嬅任姊妹團 黎芷珊由細玩到大 王賢誌不捨盼一路好走
影視圈
5小時前
「六師弟」林子聰豪宅曝光 大露台擁馬場景方便觀賽 寬敞客廳放滿子女跳舞比賽獎盃
「六師弟」林子聰豪宅曝光 大露台擁馬場景方便觀賽 寬敞客廳放滿子女跳舞比賽獎盃
影視圈
10小時前
公屋二派獲8個月租金減免！事主不安憂屬「凶宅」引熱議 揭1原因可獲房署特別優待？
公屋二派獲8個月租金減免！事主不安憂屬「凶宅」引熱議 揭1原因可獲房署特別優待？
生活百科
11小時前
伊朗局勢｜美伊第三輪談判結束 伊媒稱雙方仍存嚴重分歧 特朗普：若中國向伊運送武器將面臨「大問題」｜持續更新
01:49
伊朗局勢｜美伊談判失敗 特朗普：即時封鎖任何試圖進出霍爾木茲海峽船隻｜持續更新
即時國際
39分鐘前
瞓洗衣機乾衣機頂 與大電箱共眠 新蒲崗工人房大反差轉彎有露台 網民有讚有彈｜Juicy叮
瞓洗衣機乾衣機頂 與大電箱共眠 新蒲崗工人房大反差轉彎有露台 網民有讚有彈｜Juicy叮
時事熱話
2026-04-11 15:47 HKT
定存攻略｜港元低門檻定存2.7厘 新客優惠可享4.8厘 一間推美元3.85厘
定存攻略｜港元低門檻定存2.7厘 新客優惠可享4.8厘 一間推美元3.85厘
投資理財
9小時前
公屋智能門禁系統可「捉呃公屋」？房署首度解密：出入紀錄保留28日即刪 一情況下保存期較長｜Juicy叮
01:38
公屋智能門禁系統可「捉呃公屋」？房署首度解密：出入紀錄保留28日即刪 一情況下保存期較長｜Juicy叮
時事熱話
9小時前
茶記歎下午茶不夠1小時被趕走？港客怒斥「離曬大譜」 網民1原因撐餐廳：你揀呢個時間入去...
茶記歎下午茶不夠1小時被趕走？港客怒斥「離曬大譜」 網民1原因撐餐廳：你揀呢個時間入去...
飲食
5小時前