馬斯克4.17推「西方微信」XChat 稱端對端加密、無廣告及無追蹤
更新時間：14:37 2026-04-12 HKT
發佈時間：14:37 2026-04-12 HKT
發佈時間：14:37 2026-04-12 HKT
全球首富馬斯克連環攻擊Whatsapp私隱問題之際，即將推出一款被視為「西方微信」的全新及獨立的社交應用程式XChat，於4月17日（周五）正式登陸App Store。這款應用程式主打端對端加密技術、無廣告及無追蹤，目標直指WhatsApp、Signal及Telegram。
據悉，這款XChat自去年5月測算起，已經歷近一年迭代；若從2022年馬斯克收購Twitter及計劃打造西方版微信計，則已經歷近四年。
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