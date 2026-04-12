從「葵芳」到「高成彬」：反差感成集體情緒出口｜吳慧琪

最近香港娛樂圈有兩位女演員彈起，電影《夜王》的葵芳（蔡蕙琪飾）與電視劇《正義女神》的高成彬（劉倬昕飾）。兩個角色截然不同，卻有一個共同點：她們的演出與真實生活呈現巨大反差，令觀眾產生了強烈的情緒價值。

角色與現實的兩極反差

先看「葵芳」。戲中的她自稱「四捨五入今年十九歲」，頂住大波浪捲髮、濃豔的80年代妝容，配上自帶鄉音的廣東話。觀眾笑得拍爛手掌，因為這個角色荒謬到極致。

但現實中的蔡蕙琪，是香港演藝學院的畢業生，曾遠赴倫敦交流演出，更在中英劇團擔任五年駐團演員。她的IG照片清秀文青，氣質滿分。從「文青女神」到「鄉音葵芳」，這種落差大到令人難以置信。

再看「高成彬」。劇中的她飾演14歲的男少年犯，在法庭上一秒聲淚俱下自責，下一秒瞬間露出陰森奸笑，對受害者家屬坦承「我係故意」。讓觀眾看到心寒，直呼是近年最恐怖角色。

但現實中的劉倬昕，是犯罪學碩士畢業生，本科以一級榮譽完成語言學及性別研究，7歲已被驗證為資優生。她更是前香港田徑代表隊成員，曾贏得龍舟世界錦標賽季軍。觀眾對於「他」原來是一名26歲女性，更加是意想不到，大讚她演技出色。

為何觀眾如此受落？

兩位演員的共通點，在於她們在角色與自我之間，完成了極致的「分離」與「切換」。觀眾之所以被深深吸引，正因為這種反差觸動了幾種深層心理需求：

1. 期望不一致的驚喜感與圖式打破

當角色的呈現從「文青女神」極速切換至「鄉音葵芳」，或由「碩士知性形象」至「青少年殺人犯」時，這種強烈的預期不一致打破了觀眾大腦原有的認知圖式。這種突如其來的衝擊產生了極高的心理張力，更引發了強烈的驚喜感與新鮮感。透過破壞觀眾預測的思維編碼，觀眾會產生強烈的探索動力，進而深化對演員多面性的認同。

2. 鐘擺效應

心理學中的情緒對比效應指出，當兩種截然相反的情緒狀態先後出現，後者的感受會被前者無限放大。這背後更觸發了「鐘擺效應」：人的情感就像鐘擺，向左盪得越高，回彈向右的力量就越強烈。

當觀眾先看到葵芳的土氣搞笑，心理擺鐘被拉向了極端的俗氣與荒誕；緊接著看到蔡蕙琪的文青清秀，擺鐘瞬間回彈，那種清新感便顯得格外吸引。同理，先見識到高成彬的陰險邪惡，讓觀眾陷入壓抑的極端，再轉向劉倬昕的高學歷與友善時，心理擺鐘猛烈回彈。這種在短時間內經歷的極端拉扯，為觀眾帶來高濃度情感體驗，而這份強大的心理張力，正是反差魅力之所在。

3. 情緒價值的雙重釋放

近年經濟不景氣、裁員、戰爭等，讓整體社會瀰漫著低壓與不確定感。這時，平淡的快樂或安慰已經不夠「解渴」。反差式娛樂提供的是極短時間內的情緒極限擺盪，從爆笑到感動，從恐懼到欣賞。這種強烈的情緒波動，能達到情緒釋放與舒緩的效果。

4. 對專業實力的敬畏

反差之所以迷人，是因為它證明了「這不是巧合，這是實力」。觀眾知道蔡蕙琪是演藝學院科班出身，知道她苦練口音與肢體；知道劉倬昕是犯罪學碩士，對角色心理有深入理解。這種「原來她這麼有料」的認知，讓觀眾從單純的喜愛，升級為對專業的敬佩。

從演員到商品：反差經濟的盛行

在消費市場上，靠著反差感而大受歡迎的例子亦不少。英國的Fuggler早於2010誕生，近年全球爆紅。它以空洞的眼神、參差不齊的牙齒和放屁音效聞名。這種醜萌美學，與傳統可愛玩偶截然不同，滿足了年輕人對獵奇和搞怪的需求。

中國的「哭哭馬」原是嘴巴倒轉縫錯的瑕疵品，卻因那張委屈巴巴的表情意外爆紅，成為許多人宣洩壓力的工具。工廠緊急追加生產線，日均產量達15,000隻仍供不應求。這種對反差的集體迷戀，說穿了，其實是我們在尋找一個情緒的出口。

結語：回到最初的問題：為甚麼我們會對「葵芳」與「高成彬」如此著迷？答案或許不在她們身上，而在我們自己心裡。

這幾年，香港人過得不容易。經濟的風浪、工作的壓力、未來的迷茫，讓笑容變得越來越貴，眼淚越來越貶值。我們被要求堅強、被要求積極。但那些藏在心底的委屈、疲憊、甚至憤怒，從來沒有消失，只是一直被壓着，等待着一個出口。而反差，就是這個時代最需要的出口。

當我們開始欣賞反差，我們其實是在練習一種更寬容的眼光：對別人，也對自己。而一個能夠包容反差的社會，或許就是一個更有人情味、更包容、更值得活下去的地方。

這，才是「葵芳」與「高成彬」真正教會我們的事。

吳慧琪

基督教家庭服務中心「盈力僱員服務顧問」主管

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