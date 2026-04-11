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國泰調整5月中至6月底客運航班 主要為短途線 快運取消6%航班

商業創科
更新時間：17:08 2026-04-11 HKT
發佈時間：17:08 2026-04-11 HKT

國泰航空表示，近期中東局勢持續緊張，對航空燃油價格帶來負面影響。自3月以來，航空燃油價格顯著上升，並一直維持在高水平，對全球航空公司造成沉重的成本壓力。為紓緩成本上升的部分壓力，國泰航空將整合少量於5月16日至6月30日期間營運的客運航班，而香港快運亦將於5月11日至6月30日期間作出少量航班整合。

國泰航空將取消佔總數約2%的客運航班，主要為區域短途航班及少量往來澳洲、南亞及南非的航班。所有受影響顧客將獲安排轉乘原定航班起飛時間24小時內出發的其他航班。與此同時，香港快運將取消佔總數約6%的客運航班，亦將安排接近所有受影響顧客轉乘原定航班起飛時間24小時內出發的其他航班。 所有受影響顧客將於 2026 年 4 月 13 日（星期一）或之前獲通知其新航班的安排。

此外，國泰航空往返杜拜及利雅得的客運航班亦因應中東最新局勢，續取消至2026年6月30日。國泰指是次航班整合決定經過慎重考慮，並已盡力將對顧客的影響降至最低，並對為顧客帶來的不便致歉。
 

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