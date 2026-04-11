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千億訴訟開審前 馬斯克放棄天價賠償 轉求踢走奧特曼 OpenAI斥「法律突襲」

商業創科
更新時間：14:52 2026-04-11 HKT
發佈時間：14:52 2026-04-11 HKT

全球首富馬斯克與ChatGPT母公司OpenAI的官司定於今年4月27日正式開審，惟在距離開庭前的數周發生戲劇性轉折。據彭博報道，馬斯克放棄向OpenAI索取逾千億美元的天價賠償，並要求法院撤銷OpenAI的營利化轉型，及踢走行政總裁奧特曼。OpenAI表示，馬斯克突然改變其在訴訟中的訴求方向，此舉構成「法律突襲」。

批OpenAI接受微軟注資後營利化

馬斯克在2024年入稟控告OpenAI及微軟，指控OpenAI在接受微軟數以十億美元計的注資並計劃重組為盈利性機構後，已背棄了其作為非牟利研究機構的創立使命。

今年1月，馬斯克曾向法庭表明，鑑於OpenAI估值出現大幅增長，他要求被告賠償790億至1340億美元的「不當得利」。若最終判決支持該金額，將成為美國歷史上規模最大的賠償金額之一。

勝訴後資金將返還OpenAI

然而，馬斯克的律師團隊在本週最新提交的文件中突然表示，若在審訊中勝訴，贏得的任何資金應全數返還給OpenAI而非馬斯克。同時，馬斯克要求法庭撤銷奧特曼作為OpenAI行政總裁及董事會成員的職務；同時希望法庭撤銷OpenAI的營利化轉型，並對其未來的融資和交易進行監管，確保公司不偏離初心。

面對馬斯克的變陣，OpenAI在周五深夜向法庭提交文件，直斥馬斯克在最後關頭提出的訴求目標旨在「暗算被告、擾亂訴訟程序，同時試圖重塑其關於本案的公開敘事」。

OpenAI強調，這些臨門一腳提出的建議「在法律上不當、在事實上缺乏支持」，並指出這種修改訴求的做法，將迫使OpenAI必須提出與原本案件完全不同的證據和證人來作供。

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