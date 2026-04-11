美國御用AI軍火商被狙擊 股價今年瀉28% 特朗普罕有護航 被批「不尋常」

美國數據分析巨頭Palantir（PLTR）近日遭到華爾街著名「大鱷」Michael Burry狙擊，股價今年來累挫近28%。Palantir向來與美國政府關係密切，有美國總統特朗普「御用AI軍火商」之稱。眼見Palantir股價受壓，特朗普周五親自為其護航，在社交平台發文力撐，指該公司「已被證明擁有出色的戰鬥能力和裝備。去問問我們的敵人吧」，刺激Palantir股價盤中一度反彈5%，惟最終仍收跌1.8%，報128.06美元。有分析直言，特朗普讚揚Palantir而非其智能系統並不尋常，「這就像總統讚美洛歇馬丁公司，而不是讚美F-35戰鬥機。」

《孤注一擲》原型高調唱淡

曾因準確預測2008年次按危機而聲名大噪、電影《孤注一擲》原型人物Michael Burry近日狙擊Palantir，高調押注其下跌，並直指AI新貴Anthropic正蠶食其市場份額。Burry本周於社交平台發文炮轟Palantir，直指「Anthropic正在吃掉Palantir的午餐」，他亦補充，Anthropic為企業提供「更簡單、更便宜、更直觀的解決方案」，相反，Palantir更依賴政府項目，「低利潤且規模小」。

Burry亦以Anthropic的快速擴張，佐證Palantir增長較慢，他指Palantir花了20年才達到50億美元的營收，而Anthropic的年度經常性收入（ARR）卻在短短數月內由90億美元飆升至300億美元。狙擊言論一出，Palantir股價當日單日即挫逾7%，市值蒸發近230億美元，儘管Burry隨後刪除了該帖文，Palantir股價亦連續三日維持跌勢。

特朗普加持 盤中股價曾彈5%

在Palantir持續受壓的情況下，美國總統特朗普在自家社交平台Truth Social發文反擊，「Palantir Technologies已被證明擁有出色的戰鬥能力和裝備。去問問我們的敵人吧。」儘管有特朗普加持，Palantir股價盤中一度反彈5%，惟周五仍收跌1.8%，連續三個交易日累計下跌逾15%。

Palantir智能系統被美軍廣泛應用

事實上，特朗普力撐Palantir並非偶然，因Palantir與本屆政府已形成深度利益交織。在業務層面，Palantir的Maven智能系統已被五角大樓廣泛應用，為包括伊朗相關行動在內的軍事任務提供實時數據分析；此外，該公司更與國土安全部等簽下數十億美元新合約。據彭博統計，Palantir去年與五角大廈簽訂了近 9 億美元的合約，並與移民與海關執法局（ICE）、財政部及其他政府機構簽有較小規模的合約。

在政治層面，Palantir行政總裁Alex Karp早前向特朗普的政治行動委員會捐款100萬美元，且多名Palantir前員工已進入政府任職，公司亦聘用了與白宮關係密切的華盛頓說客。

分析：讚揚上市公司不尋常

有分析表示，特朗普讚揚公司而非具體技術並不尋常。戰略與國際研究中心高級顧問Gregory Allen表示：「這有點奇怪，讚美Palantir公司，而不是讚美Maven智能系統。這就像總統讚美洛歇馬丁公司，而不是讚美 F-35 戰鬥機。」

特朗普曾有力撐特斯拉先例

值得注意的是，這並非特朗普首次以發文方式力撐企業。早前在馬斯克主導政府效率部（DOGE）期間，特斯拉品牌形象一度受損，汽車交付亦面臨壓力。當時特朗普亦曾在其社交平台表示，激進左翼人士正試圖非法且串通地抵制特斯拉，並稱自己將購買一輛全新的特斯拉，以表達對馬斯克的信心與支持。

儘管特朗普發文，亦無阻Burry看空Palantir，他在個人網誌重申，目前持有2026年12月履約價100美元、以及2027年6月履約價50美元的長年期認沽期權，並強調「今天絕對不會平倉」。他認為，Palantir自去年接近200美元高位回落後，現價依然處於「極度高估」狀態，其基本面價值遠低於目前水平。

除了特朗普，知名科技股分析師、Wedbush的Dan Ives亦反駁Burry，直斥其看淡論述「屬虛構」及Anthropic的威脅「被嚴重誇大」，維持Palantir「跑贏大市」評級及230美元目標價。