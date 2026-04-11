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市場環境逆轉 SHEIN估值縮水7成 商業模式優勢大減 被傳統零售商趕上

商業創科
更新時間：11:17 2026-04-11 HKT
發佈時間：11:17 2026-04-11 HKT

全球最大快時尚零售商SHEIN近年積極尋求上市，但面對小額包裹徵稅、可持續發展法規等政策風險，其估值已錯過黃金時期，從1000億美元降至近期僅300億美元。上市地亦傳出從英美輾轉改至香港。專家拆解，近期中東局勢及AI時代崛起，大大削弱SHEIN的商業模式優勢，重新被傳統零售商迎頭趕上。

傳轉來港上市 估值僅300億美元

過去較長時間SHEIN一直尋求在倫敦交易所上市，但一直未獲監管部門批准，去年有傳已透過保密形式，轉向港交所提交上市申請，目前未見進展。SHEIN過去多輪融資成功令估值急速膨脹，至2022年時高達1000億美元，但遲遲未上市，盈利能力已率先減弱，據報前期投資者要求壓低估值上市，去年估值一度降至300億美元。

事實上，SHEIN早年在政策紅利之下市佔率急速上升，但近年市場環境已逆轉。過去透過電商模式，在貿易上視為「小額包裹」可獲豁免關稅，但去年美國關稅戰再度開打，已率先取消有關稅項，至於歐洲亦在去年底通過取消小額包裹關稅豁免，將於今年中實施。

另一邊廂，SHEIN主要業務市場的歐洲，正對快時尚收緊可持續發展要求，包括法國去年通過《反快時尚法案》，針對其商業模式造成浪費問題，徵收環境費，並限制廣告宣傳；意大利亦指控SHEIN「漂綠」，要求該平台提交受認證的可持續發展產品標籤，進一步添加SHEIN的營運成本。

環保法規增營運成本

據電商分析機構eCommerceDB推算，去年SHEIN的收入約835億美元，按年仍大增約1.2倍，淨利潤亦預期錄得20億美元，增長達82%，但仍較市傳的指引預測遜色。

VT Markets首席分析師楊允睿表示，SHEIN面臨的經營壓力在今年特別顯著，主要由於中東局勢推高原料及運輸成本，本身追求薄利多銷的快時尚面臨較大的加價壓力，但電商消費者卻對價格較敏感，造成產品吸引力下降。

他續指，近年AI普及，亦將快時尚的行業優勢顯著削減，拉近與傳統零售模式的差距，「傳統零售商慣常每季為產品周期，快時尚的改款時間都是以周為單位，但借助AI發展，傳統零售商從設計到生產，可以縮短到半季、月。」

專家：向實體店方向靠攏

不過他認為，SHEIN雖面對重重挑戰，估值仍有進一步壓力，但經過多年發展，已出現較成熟的快時尚模式，也獲得固定的消費客群，形成一道護城河，「成長速度可能會變得較慢，但不會直接轉盈為虧。」他續指，在傳統零售商追上快時尚模式同時，SHEIN亦會向開設實體店方向靠攏，「消除『快等如爛』的標籤」，料服裝零售行業的經營模式長遠趨向一致。

另外，楊允睿提出，由於快時尚模式前景仍然不明，但電商發展仍是大勢所趨，投資者不妨關注產業鏈上其他「必勝」板塊，包括掌握跨境支付風控，以及AI 需求預測的服務商，「無論買裙子褲子，只要交易就有收費。」他舉例指，螞蟻集團正具備相關業務，亦更符合目前市場投資偏好，這類企業未來上市時的投資潛力將更高。

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