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華爾街測試Anthropic旗下Mythos模型 美政府籲檢查系統漏洞 哈塞特：對新AI模型有緊迫感

商業創科
更新時間：09:38 2026-04-11 HKT
發佈時間：09:38 2026-04-11 HKT

據彭博引述消息報道，華爾街銀行正開始內部測試AI初創企業Anthropic開發的Mythos模型，
美國政府官員鼓勵銀行利用該模型檢測系統漏洞。目前摩根大通為唯一被點名參與這項測試計劃的銀行，但其他主要金融機構亦已獲得訪問權限，預計在未來幾天內獲得接入機會。據悉，高盛、花旗、美國銀行和摩根士丹利等銀行，亦在內部測試該技術。

早前，美國財政部長貝森特及聯儲局主席鮑威爾緊急召集華爾街高層，警告其應認真對待Mythos模型，並部署其功能以檢測系統漏洞。政府官員並未針對金融機構提出任何具體威脅，而是鼓勵銀行將該模型應用於自身系統，以提升防禦能力。

採取措施免受潛在風險影響

白宮國家經濟委員會主任哈塞特表示，目前對新AI模型抱有一種緊迫感。但他亦指出，正盡一切可能採取措施，確保所有人都能免受這些潛在風險影響，包括Anthropic同意暫緩公開發布該模型，直到官員釐清相關風險為止。

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