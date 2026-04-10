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3月強積金轉換宗數急升 有「燈神」錯失反彈 全年倒輸逾兩成

商業創科
更新時間：17:40 2026-04-10 HKT
發佈時間：17:40 2026-04-10 HKT

BCT表示，剛過去的3月強積金市場走勢偏弱，環球股市在波動加劇下未能延續早前升勢，各類強積金股票基金於月內均錄得虧損。IPP Financial Advisers Limited董事彭永東表示，面對美伊戰事爆發及市場情緒急劇轉差，BCT數據顯示，3月2日、即戰事開始後的第一個交易日，基金轉換宗數明顯急升，接近2月及3月平均水平的兩倍。

今年3月，AQUMON MPF「綜合基金指數 + 通脹指數」3月報-6.10%，為今年以來首次跌穿0%。地緣政治局勢持續主導市場，美伊局勢反覆更觸發史上最大原油供應中斷，帶動油價錄得自1988年以來最大單月升幅，並推高航空、物流等行業成本，本地速運公司亦於上月調整出口快件燃油附加費機制。

不過，若以今年首季度計，AQUMON MPF「綜合基金指數 + 通脹指數」僅跌0.75%，跌幅仍少於1%，表現較市場原先預期溫和。

BCT退休業務主管王玉麟分享真實案例，在2025年4月7日關稅戰爆發時，有成員即「積金燈神」因為緊張，一口氣將強積金投資組合100%由進攻型轉為防守型。惟其後市場迅速反彈，該名成員因而完全錯失升市機會，全年回報更錄得-20.5%。

王玉麟強調，強積金是一項橫跨數十年的退休規劃，而非短期供款工具。市場波動只是投資旅程中的「插曲」，真正重要的是保持持續而穩健的投資心態，把焦點放在長遠退休目標。
 

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