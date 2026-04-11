高中阿Sir搞副業賣濕廁紙 年賺近3000萬 與學生分享創業心得 成最強商業教材

美國一名41歲高中商業科男教師，平時在學校執教鞭，放學後卻搖身一變成為吸金力驚人的企業老闆。他與友人合資創辦的濕廁紙品牌，2025年營業額高達380萬美元（約2,976萬港元）。最破格的是，這位教師毫不吝嗇，將自己做生意的血淚史帶入課堂，為學生上演最真實的「商業實戰課」。

公廁缺廁紙萌生商機 押注亞馬遜絕地反擊

《CNBC》報道，故事主角Kevin Corey擁有商業教育碩士學位，在紐約Uniondale高中任教商業課程，同時亦是Stall Mates的聯合創辦人兼總裁。這盤生意的開端，源於一次尷尬的親身經歷。Corey與好友Greg Schipf早年曾在紐約長島地區兼職泳池清潔工作，經常需要頻繁出入公共廁所，卻屢屢遇到缺廁紙的窘境。Corey回憶道，「那一刻令我們靈光一閃，繼而開始討論，如果能隨時攜帶濕廁紙該多好？」

當時市場上已有針對女性的Summer's Eve、主打男性的Dude Wipes等特定性別的濕廁紙品牌，Corey二人決定創辦中性定位的品牌「Stall Mates」。兩人掏出共同積蓄1.4萬美元（約10.9萬港元），用於首批10片包獨立包裝濕廁紙的生產、商標註冊、法律費用及標籤設計，卻慘遇眾籌失敗及官網銷量慘淡的情況。

每周只花20小時經營 年袋78萬元薪金

面對積壓如山的存貨及兩年的保質期死線，他們在2014年底抱著「博一舖」的心態，將產品上架亞馬遜（Amazon）。幸運地，這決定剛好趕上平台推出賣家應用程式的紅利期，成功讓品牌在翌年創下約30萬美元（約234萬港元）銷售額，順利轉虧為盈。

如今，Stall Mates每年透過亞馬遜及沃爾瑪等零售商賣出近25萬件產品。這盤生意由2015年起持續獲利，兩位老闆每年各自支取10萬美元（約78萬港元）薪酬，尚未包含股東分紅或獎金，而大部份利潤則持續投入公司發展。現時Corey每周花約20小時處理副業，另外約40小時投入學校的教學工作。

近60萬元買教訓 毫不忌諱分享損手經歷

作為商業科教師，Corey向學生分享整個創業心路歷程，幾乎所有經營細節他都願意公開，笑言「第二節課開始，我就已經在教這門生意。」從定價策略到關稅影響，學生們都能第一時間了解真實商業世界的運作。他唯一不向學生透露的商業機密，是每片濕廁紙的具體成本。

除分享成功威水史，Corey更教導學生如何面對挫折。2021年，兩人曾斥資逾7.5萬美元（約58.7萬港元）研發身體及寵物濕廁紙，然而因品牌定位混淆，加上市場反應冷淡，兩人最終在2023年終止該計劃。Corey坦言，會直接將這張「損手」成績表帶入課堂，向學生展示因失敗而付出的成本，並寄語學生做生意必須學懂聆聽消費者聲音，「你不能害怕失敗，因為每次碰壁都是推動自己向前邁進的寶貴一課。」

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