放債人新規最快8月推行 低收入還款比率設上限 UA：集團僅2%客戶受影響 衝擊有限

財經事務及庫務局於今年3月13日公佈加強規管持牌放債人諮詢總結，針對過度借貸問題設低收入人士還款佔入息比率上限，月入6,000元或以下比率不逾35%、6,001至12,000元不逾40%，措施最快今年8月推行。UA亞洲聯合財務行政總裁及執行董事雷俊傑今日（10日）回應，集團低收入客戶僅佔整體業務2%，新政衝擊有限，並看好規管優化帶動行業健康發展。

​雷俊傑表示，本港過往信貸市場參差，高利貸擾亂秩序，新規有助淘汰不合規機構、杜絕濫收利息，加速行業整合。他提到，本港財務公司由2021年高峰逾2,400間，跌至今年2月約1,900餘間，樓市走弱、地緣因素及息口波動亦推動小型機構退場。

​針對市場關注低收入客壞帳風險，他強調UA早年已配合諮詢做好風控，相關客審批保守，加上還款自律性佳，壞帳率維持單位數，與整體貸款組合表現一致。他稱，新法禁設貸款諮詢人，UA早因私隱規管未有相關要求，對追債工作無影響。

​關於明年6月起無抵押私貸須每30日更新「信資通」數據，雷俊傑認為全業界強制上報可完善信貸資料，助力機構精準評估還款能力、強化風控，30日更新時限亦屬充裕。

線上業務佔25% 長遠目標五五開

​數碼轉型方面，雷俊傑表示UA已實現全流程系統化，接駁政府eKYC驗證支援24小時服務。現時線上業務佔約25%、線下逾七成，長遠目標盼兩渠道各佔五成。

​行業佈局上，他表示UA收購鼎峯財務互補客群，持續物色併購機會。集團整體批核率逾七成處行業高水平，新規後審批更通透精準不刻意收緊。另外，UA正透過AI及自動化工具提升效率如WhatsApp智能回覆，盤點客戶結構並規劃替代業務補足潛在流失，無需額外增聘人手應對合規升級。