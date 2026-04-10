阿里巴巴據報領投AI視頻初創生數科技20億元融資

據彭博報道，阿里巴巴（9988）旗下的雲計算部門領投AI視頻初創生數科技的20億元人民幣融資。

用於通用世界模型開發

生數科技在聲明中表示，百度風投和 Luminous Ventures也參與了本輪融資，但未披露具體估值。生數計劃將融資用於推進通用世界模型的開發。

該公司過去兩個兩個月推出Vidu視頻生成器，並完成6億元人民幣融資。報道指，Vidu視頻生成工具吸引了字節跳動、阿里巴巴、快手（1024）等科企，以及同樣獲得阿里巴巴支持的初創公司PixVerse支持，期望填補OpenAI關停Sora項目、專注於核心GPT模型後留下的市場空白。Vidu的Q3模型支持長達 16 秒的音視頻同步生成，以及多鏡頭合成和鏡頭控制。

清華大學教授3年前創立

生數成立於2023年3月，由清華大學教授朱軍創立並擔任首席科學家。其早期投資者包括啟明創投、百度（9888）以及北京市政府基金。公司在去年報告稱用戶和收入均實現了十倍以上增長，但未披露具體數字。

Vidu的用戶已達超過200個國家和地區的用戶，涵蓋動畫、廣告和電影等行業。去年12月，生數開源了新的AI模型系列Motus，幫助機械人和其他智能系統更好地感知和理解真實世界環境。公司表示，已與AI硬件和模型製造商簽署合作協議以部署該模型。