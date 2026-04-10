Anthropic傳探索自研AI晶片 以應對AI晶片短缺 計劃目前仍處早期階段

據路透社引述消息報道，AI初創公司Anthropic正在探索設計自家晶片的可能性，以應對AI晶片短缺問題。報道指，相關計劃仍處於早期階段，該公司最終仍可能僅選擇購買AI晶片，而非自行設計。目前Anthropic 尚未承諾採用特定設計方案，也未組建專門團隊推進該項目。

Anthropic早前表示，其AI模型Claude的需求在今年持續加速增長，公司年度化收入目前已超過300億美元，較去年底的約90億美元大幅上升。

現倚賴谷歌TPU與亞馬遜晶片

目前，Anthropic使用多種晶片來開發與運行其AI軟體及聊天機器人Claude，包括由Alphabet旗下谷歌Google設計的張量處理單元（TPU），以及亞馬遜的自研晶片。

Meta、OpenAI皆競逐自研晶片

本周，Anthropic與谷歌及協助設計TPU的博通（Broadcom）簽署一項長期協議。該協議進一步落實Anthropic承諾投資500億美元以強化美國運算基礎設施的計劃。該討論反映大型科技公司尋求設計自家AI晶片的趨勢，包括Meta與OpenAI等企業皆在推進此類計劃。

據業界人士透露，設計一款先進的AI晶片成本約需5億美元，因為企業需要聘請資深工程師，並投入大量資源確保製造流程零缺陷。