貝森特及鮑威爾急召銀行巨頭 警剔AI或開啟新一輪網絡風險

據彭博報道，美國財長貝森特與聯儲局主席鮑威爾緊急召集華爾街多間大型銀行高層到財政部總部開會，討論人工智能（AI）技術或掀起新一輪網絡安全風險。

重要金融機構雲集

報道稱，獲邀出席會議的銀行均被主要監管機構列為系統重要性金融機構，其穩定對全球金融系統至關重要。被召集參與的行政總裁包括花旗行政總裁Jane Fraser、摩根士丹利行政總裁Ted Pick、美國銀行行政總裁Brian Moynihan、富國銀行行政總裁Charlie Scharf，以及高盛行政總裁David Solomon。至於摩根大通行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）則未有出席。

據悉，是次會議的目的是提醒銀行，留意Anthropic的AI模型Mythos及未來同類模型可能引發的未來風險，並確保各大金融機構已採取足夠預防措施，以保護其系統。此次未公開且臨時安排的會議，表明監管機構將新型網絡攻擊的可能性視為金融業面臨的重大風險之一。

新模型暫不對外公開

Anthropic早前推出新AI模型Mythos，在用戶指示下，可識別並利用主流操作系統及網頁瀏覽器的漏洞。這意味著，如果該模型落入不法分子手中，或會用於攻擊數碼基礎設施，對高度依賴數碼系統運作的銀行而言，後果可大可小。事實上Anthropic亦坦言，該模型能力強大，可能對經濟、公共安全和國家安全，帶來極其嚴重的影響。

夥巨企用於加強防護

因此，Anthropic目前僅向少數大型科技及金融企業有限度開放這款模型，包括亞馬遜（Amazon）、蘋果（Apple）及摩根大通等，並透過名為「Project Glasswing」的合作項目，在更多同類AI模型面世前，用於加強關鍵數碼系統的防護能力。Anthropic更承諾為此項目提供高達1億美元的Claude使用額度，並直接向開源安全組織捐贈400萬美元。

Anthropic早前亦曾表示，在Mythos推出前已就其攻擊性及防禦性網絡能力與美國官員進行討論。

發現長達27年歷史漏洞

事實上，早前Anthropic表示，透過該款新模型，發現開源作業系統OpenBSD中，一個已存在27年的漏洞，而目前眾多網際網路路由器和安全防火牆皆採用OpenBSD的技術；另外，亦發現一款流行視訊軟件中存在漏洞，過去自動化測試工具曾對其掃描500萬次，卻從未發現任何問題。

Anthropic首席科學家Jared Kaplan表示，Project Glasswing的名稱源於「玻璃翼蝶」（glasswing butterfly），這種蝴蝶利用透明翅膀在眾目睽睽之下隱藏自己。他亦指出，當今許多最關鍵的軟件程式中的錯誤和漏洞已公開存在多年，但由於埋藏在極其複雜的技術系統中，從無人類發現它們。

同類模型料快出現 需與黑客鬥快

Jared Kaplan進一步指，Claude Mythos Preview的網路安全能力並非來自特殊訓練，而只是該模型相較於前代產品在眾多改進領域中的一個方面。他預測，類似的網路安全能力很快將出現在其他模型中。他認為，隨著這一趨勢發展，黑客與致力於保護系統的企業之間的軍備競賽只會不斷升級。「正如那句口號所說：這將是我們未來所能接觸到的『能力最弱』的模型。」

