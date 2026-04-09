互聯網平台價格行為規則4.10實施 堅決遏制惡性價格競爭

市場監管總局、國家發展改革委及國家網信辦三部門，聯合召開互聯網平台價格合規指導會，指導互聯網平台企業落實《互聯網平台價格行為規則》要求，壓實主體責任，規範價格競爭行為。《規則》將自4月10日起正式實施。

會議通報平台企業價格合規問題

市監局指，會議通報了部分平台企業存在的價格合規問題，要求平台企業立即整改、舉一反三，建立健全價格合規機制，自覺維護市場秩序，有效防範價格違法行為的發生。

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平台須規範補貼行為 嚴禁干預定價

會議強調，平台企業要切實規範補貼行為，堅決遏制惡性價格競爭，不得虛假、誇大宣傳補貼金額和力度；要充分尊重平台內經營者自主定價權，嚴禁干預定價行為，不得強制或變相強制平台內經營者參加促銷活動並承擔費用；要堅守誠信經營底線，全力維護消費者合法權益，不得收取任何未予標明的費用，不得實施虛假促銷、價格欺詐等行為。

市監局表示，市場監管部門將貫徹落實黨中央、國務院決策部署，持續強化價格競爭監管，深入整治「內卷式」競爭，有力維護公平競爭的市場環境，推動形成優質優價、良性競爭的市場秩序。

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