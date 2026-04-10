日本旅遊版圖重塑 內地客暴跌45% 遊客稱街頭人流仍多 「很多東歐、南美及印度人」

日本首相高市早苗去年發表「台灣有事」的言論，令中日兩國關係緊張，且迅速蔓延至旅遊業，隨着內地官方發出安全警告及航班大規模停飛，昔日逼爆日本街頭的內地遊客正大幅流失。一位遊日旅客陳先生（化名）接受《星島頭條》採訪時更直言，時隔一年重赴大阪旅遊後，哪些曾經被YouTuber瘋狂推薦、人潮擁擠的熱門景點和餐廳，如今客源已大減，而街頭最明顯變化是幾乎不見內地遊客身影，取而代之的是大批印度、東歐及東南亞旅客。

根據日本官方數據顯示，2025年前九個月，中國觀光客達近750萬名，約佔所有外國觀光客的四分之一，第三季消費金額更達37億美元，是日本最大的觀光業來源地。但自去年12月起，形勢逆轉，中國觀光客較前年同期大幅下滑約45%，降至約33萬人。

遊客：部份商場頗冷清

陳先生透露，自己一下飛機便直奔去年才開幕、曾被眾多YouTuber大力推介的Timeout Market，但卻發現商場內頗為冷清，只有零星日本人和外國人，店員都在閒聊；同樣景象也出現在Lalaport商場，商場內的「黑門市場」美食區，剛開幕時曾大排長龍，買一份海鮮動輒要等一小時。但該遊客此次中午時分抵達，卻發現無人排隊，更有不少店舖已經倒閉。

至於大阪最具標誌性的旅遊景點心齋橋，雖然人流依舊暢旺，但該遊客發現不見往日內地遊客扎堆的場景，反而卻被大批印度人、韓國人、香港人、東南亞人，以至東歐、南美等非傳統歐美客所取代，甚至出入境體驗都發生變化，「以前真的要排一個小時」，如今過海關非常順暢，能感受到赴日遊客變少。

內地遊客轉投韓星泰等地

此外，在內地社交平台小紅書上也出現「是否還能去日本」的貼文，有小紅書博主分析指，日本現時情況頗為複雜，首先是經濟疲弱，更被指不如韓國，且如尼泊爾人、印度人等大量外籍勞工湧入服務業，服務水平明顯下降；同時，日本社會近期的排外情緒有所上升。該博主直言，「能選出那麼抽象的首相，說明了普遍的民意。如果只是以前經常去玩的，咱們又不是做代購，沒必要給自己增加可能的麻煩」。

在這種氛圍下，不少內地遊客將目光轉向了韓國、新加坡、泰國等地。該博主稱韓國是出國遊的首選，他認為韓國雖然地方小、有點無聊、吃的花樣也不多，但其簽證極方便、航班便宜、中文標識普遍、購物不貴且衛生條件好，綜合來看難度最低。

中日航線爆發100%停飛潮

這一變化背後是中日雙邊緊張關係升溫，在清明假期前，外交部亦發佈警告呼籲中國公民近期避免前往日本。外交部領事司3月26日警告稱，近段時間以來，日本社會治安不靖，針對中國公民違法犯罪案件多發，在日本中國公民面臨的安全環境持續惡化。3月24日，一日本自衛隊現役官員持刀翻墻強行闖入中國駐日本大使館，嚴重威脅中方外交人員人身安全和外交設施安全，性質影響極為惡劣，並呼籲中國公民近期避免前往日本。

事實上，自去年底開始，中日航線就大幅削減。據航班管家統計顯示，2026年1月，中國內地往返日本航班取消量達2195班次，取消率40.4%；而截至1月26日，已有49條中日航線全數取消2月份的航班，取消率高達100%。國航、東航、南航等大規模削減運力，其中以休閒旅客為主的大阪關西機場受影響最嚴重，成為航線取消的重災區。