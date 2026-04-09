特朗普TACO玩笑變「搖錢樹」 任內美股10大升幅日 9次與其妥協有關

美國總統特朗普日前宣佈同意在兩周內暫停對伊朗攻擊，被市場嘲諷為再一次「TACO」，刺激股市大反彈；不過，據外媒《MarketWatch》統計指出，特朗普第二任期以來，標普500指數表現最好的10個交易日中，9個交易日升幅均由關稅政策或伊朗衝突出現緩和或妥協所驅動。報道更形容，TACO交易已由「華爾街玩笑」變成真正的「搖錢樹」。

美國總統特朗普日前宣佈同意在兩周內暫停對伊朗攻擊，被市場嘲諷為再一次「TACO」，刺激股市大反彈。

特朗普第二任期以來，標普500指數表現最好的10個交易日中，9個交易日升幅均由關稅政策或伊朗衝突出現緩和或妥協所驅動。

最初靈感來自去年4月9日

所謂「TACO」，是《金融時報》專欄作家Robert Armstrong去年帶起的一個縮寫詞，意思是「特朗普總是臨陣退縮」（Trump always chickens out），最初靈感來自特朗普去年4月9日突然宣布推遲90天加徵關稅，以便為貿易談判留出時間。當中背後交易邏輯是特朗普與前幾任總統相比，對金融市場波動更敏感，尤其是那些可能影響共和黨在即將到來的中期選舉中保住國會控制權前景的波動。

所謂「TACO」，是《金融時報》專欄作家Robert Armstrong去年帶起的一個縮寫詞，意思是「特朗普總是臨陣退縮」（Trump always chickens out）。

報道更統計了標普500指數表現最好的10個交易日中，9個交易日升幅均與「TACO」交易有關，當中包括：

2025年4月9日：特朗普宣布將大部分「解放日」關稅暫停90天，標普500指數上漲9.5%，創下逾16年來最大單日升幅。

2025年5月12日：美國和中國同意把互降關稅再延長90天，標普500指數上漲3.3%。

2026年3月31日：報道稱伊朗總統佩澤希齊揚可能願意有條件地結束戰爭，特朗普也表態戰爭將在兩到三周內結束，標普500指數上漲2.9%，創下10個月來最佳單日表現。

2025年4月22日：特朗普政府高級官員發表言論，暗示中美關稅對峙即將降溫，推動標普500指數上漲2.5%。

2026年4月8日：投資者為特朗普和伊朗方面同意停火兩周而歡呼，標普500指數收高2.5%。

2025年3月14日：特朗普未就其關稅計劃發表新評論，推動標普500指數上漲2.1%，創下自大選日次日以來的最大單日升幅。

2025年5月27日：特朗普在陣亡將士紀念日周末表示，將推遲對從歐盟進口的商品徵收50%關稅的計劃，標普500指數上漲2.1%，創兩周以來最佳單日表現。

2025年4月24日：與韓國貿易協議出現進展跡象，標普500指數上漲2%。

2026年2月6日：這是榜單上唯一一個關稅或伊朗問題均非主要推動因素的交易日，當天投資者因大型科技公司宣布AI資本支出計劃而提振，道指首次突破50000點大關，標普500指數收高2%。

2025年4月11日：特朗普政府宣布將半導體和其他產品排除在其對等關稅制度之外，股市由科技股領漲，標普500指數上漲1.8%。

捉住10日升幅 回報率可達35%

根據道瓊斯市場數據（Dow Jones Market Data）顯示，自2025年總統就職日以來，標普500指數已上漲超過13%，但如果一名交易員只抓住這10個最佳交易日的升幅，截至周三下午，其複合回報率將達到約35%。

首次任期也有「Trump put」概念

報道提到，「TACO」邏輯並非特朗普第二任期所獨有，在其第一個四年任期內，投資者已抓住了「特朗普看跌期權」（Trump put）概念，即如果市場波動性急劇上升，特朗普就會採取措施安撫市場。

Bokeh Capital Partners創辦人Kim Caughey Forrest更表示，「Trump put」被認為是促使特朗普在第一任期內與中國達成貿易協議的原因，並幫助標普500指數在2019年初大幅反彈，當時該指數一度瀕臨跌入熊市區域。她又認為，「TACO」交易真正揭示的是，那些關注下行風險的人往往高估了風險。

不過，針對本周最近一次「TACO」交易，B. Riley Wealth首席市場策略師Art Hogan表示，要真正利用「TACO」行情，投資者需要在周三開市前就已入場，因為美股雖然開市出現大漲，但隨後因質疑停火協議持久性的消息傳出，升幅已迅速回落。