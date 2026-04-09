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肯德基中國與比亞迪推「車速取2.0」提升出行餐飲體驗

商業創科
更新時間：14:43 2026-04-09 HKT
發佈時間：14:43 2026-04-09 HKT

百勝中國(9987)旗下肯德基中國公布，與比亞迪(1211)合作推出「車速取2.0」，結合點餐、用餐及充電服務，提升用戶出行餐飲體驗。

無縫銜接「點餐－用餐－充電」體驗

透過今次合作，比亞迪將率先於內地方程豹鈦 7 車型上搭載肯德基「車速取」智能點餐功能，並逐步覆蓋比亞迪更多主力車型。用戶可在駕車時通過語音指令，選擇肯德基「車速取」門店，即可完成點餐、支付及預約取餐程序。

「車速取2.0」點餐功能另一特色，是用戶抵達選定的肯德基餐廳及完成點餐後，抵達餐廳即可插槍為車輛充電，力爭全程高效充電在9分鐘內完成，實現點餐、用餐、車輛補能無縫銜接體驗，滿足用戶用餐及車輛充電需求，大幅提升出行與用餐效率。

自動推薦餐點及取餐路線

肯德基早在2006年已推出「車速取」服務，經歷18年不斷發展，「車速取2.0」不單讓用戶可以預早用語音指令點餐，抵達指定餐廳即時取餐。系統更會按用戶點餐歷史、預計駕駛時間及情境，推薦符合當前需求的餐點。

通過與導航系統深度整合，「車速取2.0」更可以引導用戶選取最佳取餐路線，當用戶車輛駛近取餐點時，系統會自動通知餐廳員工提前準備餐點，實現即停即取，大大減少用戶等待食物的時間。

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