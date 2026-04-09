恒生「存摺寶」可輕觸手機查數 專為銀髮族設計「保留看得見、摸得著安心感」

恒生銀行今日（9日）推出結合NFC技術的「存摺寶」服務，長者持實體存摺卡輕觸手機，即可即時查閲賬戶結餘、交易記錄，毋須再親赴分行打簿。服務採「一卡一機綁定」、不設轉賬功能，兼顧大字體、簡化操作等長者友善設計。該行零售銀行及財富管理業務主管李樺倫強調，「科技唔係要客戶去追」，「存摺寶」在保留紅簿仔「看得見、摸得著」安心感的同時，希望實現數碼化便利。她說，銀行推動數碼化堅持「唔可以一刀切」，務求與不同年齡層同行，回應人口高齡化與銀髮經濟發展需求。

一張存摺只對應一部手機

該行存款外匯及抵押貸款業務主管林禧彥介紹，「存摺寶」使用簡便，持有港元存摺戶口及NFC手機的客戶，須親臨分行經職員核實身份，完成「一卡一機專屬綁定」，一張存摺只對應一部手機，即使存摺遺失，他人亦無法在其他裝置使用功能，手機遺失或更換可重新綁定。服務不設任何轉賬功能，僅提供查賬，與傳統存摺風險一致，大幅降低被騙轉走資金的可能。

配備大字體 讓長者輕鬆上手

林禧彥表示，操作上採專屬簡化APP，做到「一拍即查」，無需重複登入驗證，可隨時查閲結餘及過去兩年交易記錄，亦可申取長達7年的戶口記錄報告。界面專為銀髮族設計，配備大字體、橫向顯示及中英交易説明，步驟簡單易明，讓長者輕鬆上手。

李樺倫稱，根據政府統計處2024年數據推算，本港2034年65歲以上長者人口將升至近28%，高齡化成為社會及銀行業必須正視的課題。恒生現有逾百萬存摺客戶，不少是長期忠實用戶，很多長者就算「大風大雨、橫風橫雨」都堅持到分行打簿，重視實體存摺帶來的踏實感，卻對複雜數碼服務存有不安。李樺倫表示，銀行尊重長者理財習慣，不強改客戶模式，而是以科技貼近長者需要，讓長者毋須在發薪、收租日為查賬忐忑不安。

暫不會減少實體打簿機

對於實體打簿機安排，李樺倫明確表示暫不會減少數量，會先觀察客戶反應及使用行為再作調整，並建議長者將NFC存摺卡與其他卡片分開存放，妥善保管。

21間分行設長者專屬系統

除「存摺寶」外，李樺倫表示，恒生亦構建全方位適老化金融服務體系。數碼方面推出Simple Mode版本手機APP，進一步簡化功能、放大字體，引導長者逐步邁向數碼理財；實體服務方面，2024年6月於沙田設立長者友善分行，採無障礙、闊走廊、人體工學座椅設計，另外21間分行亦設長者專屬系統。團隊上由IT、合規、營運多部門通力合作，並設認知友善服務，照顧有認知障礙的長者。



防騙機制方面，銀行則以AI偵測可疑交易，並安排超過30名防詐專員進駐分行，協助長者識別風險、防範受騙。恒生強調，存摺寶並非取代傳統服務，而是提供多一個安心選擇。