Meta推汪滔加盟後首個AI模型Muse Spark 一改過往開源策略

據彭博報道，Meta周三發布新一代人工智能模型「Muse Spark」，為行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）斥資數十億美元重組AI部門以來的首個重要產品。消息公布後，Meta（META）股價周三急升6.5%，收報612.42美元。

歷時9個月開發

Muse Spark由Meta新成立的Superintelligence Labs（MSL）團隊研發，該團隊由AI總監汪滔（Alexandr Wang）領軍。該模型歷時9個月開發，內部代號為「Avocado」。值得注意的是，有別於該公司過往開源策略，Muse Spark採用封閉式設計，不會對外公開其代碼及技術細節。

Meta高層承認，Muse Spark在部分領域仍不及OpenAI的ChatGPT、Anthropic的Claude或Google的Gemini，但強調這只是「發展軌跡上的早期數據點」，未來將推出更大規模型號。該模型提供「即時」、「思考」及「沉思」三種推理模式，擅長解答科學、健康及數學問題，但程式設計相對較弱。

訓練過程採Qwen等模型

此外，Muse Spark的訓練過程採用了阿里巴巴旗下開源模型Qwen，以及OpenAI和Google等第三方模型。Meta發言人回應稱，公司採用業界通用的「蒸餾」技術，並設有嚴格安全措施，透過學習公開模型，提升自身模型能力。

考慮未來推訂閱制收費

Muse Spark將用於改進Instagram、Facebook及WhatsApp等應用，目前已為早期購物助手搜索功能提供支援。Meta AI現時維持免費，但公司正考慮未來推出訂閱收費模式，並可能向開發者出售API存取權限。