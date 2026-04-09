Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Meta推汪滔加盟後首個AI模型Muse Spark 一改過往開源策略

商業創科
更新時間：10:53 2026-04-09 HKT
發佈時間：10:53 2026-04-09 HKT

據彭博報道，Meta周三發布新一代人工智能模型「Muse Spark」，為行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）斥資數十億美元重組AI部門以來的首個重要產品。消息公布後，Meta（META）股價周三急升6.5%，收報612.42美元。

歷時9個月開發

Muse Spark由Meta新成立的Superintelligence Labs（MSL）團隊研發，該團隊由AI總監汪滔（Alexandr Wang）領軍。該模型歷時9個月開發，內部代號為「Avocado」。值得注意的是，有別於該公司過往開源策略，Muse Spark採用封閉式設計，不會對外公開其代碼及技術細節。

Meta高層承認，Muse Spark在部分領域仍不及OpenAI的ChatGPT、Anthropic的Claude或Google的Gemini，但強調這只是「發展軌跡上的早期數據點」，未來將推出更大規模型號。該模型提供「即時」、「思考」及「沉思」三種推理模式，擅長解答科學、健康及數學問題，但程式設計相對較弱。

訓練過程採Qwen等模型

此外，Muse Spark的訓練過程採用了阿里巴巴旗下開源模型Qwen，以及OpenAI和Google等第三方模型。Meta發言人回應稱，公司採用業界通用的「蒸餾」技術，並設有嚴格安全措施，透過學習公開模型，提升自身模型能力。

考慮未來推訂閱制收費

Muse Spark將用於改進Instagram、Facebook及WhatsApp等應用，目前已為早期購物助手搜索功能提供支援。Meta AI現時維持免費，但公司正考慮未來推出訂閱收費模式，並可能向開發者出售API存取權限。

即睇《亂世投資》專頁↓

即睇《亂世投資》專頁↓

最Hit
曾志偉討債逾20年獲判勝訴 邱瓈寬繼承恩師遺產需賠償 寬姐為「天后推手」養大陳寶蓮兒子
曾志偉討債逾20年獲判勝訴 邱瓈寬繼承恩師遺產需賠償 寬姐為「天后推手」養大陳寶蓮兒子
影視圈
14小時前
英國修例引爆新盤大延誤 逾百港人受災 凍結資金約億元 律師籲快索償免發展商清盤
英國修例引爆新盤大延誤 逾百港人受災 凍結資金約億元 律師籲快索償免發展商清盤
海外置業
5小時前
全紅嬋報警︱疑似網暴痛罵「全野雞」微信群組曝光 奪金拍檔陳芋汐捲入「風暴」
全紅嬋報警︱疑似網暴痛罵「全野雞」微信群組曝光 奪金拍檔陳芋汐捲入「風暴」
即時中國
3小時前
公眾投選理大年度十大科研與創新故事 印證大學卓越創科成果 驅動香港醫療創新及AI+發展
創科資訊
4小時前
李家鼎揭前妻缺席細仔李泳豪婚禮真相 怒斥李泳漢以「打X死你」威脅施明 證婆媳關係好
01:54
李家鼎揭前妻缺席細仔李泳豪婚禮真相 怒斥李泳漢以「打X死你」威脅施明 證婆媳關係好
影視圈
16小時前
百年糖水舖換址重開 圓父母心願 因應健康趨勢減糖 「傳承是堅持更是福氣」
百年糖水舖換址重開 圓父母心願 因應健康趨勢減糖 「傳承是堅持更是福氣」
商業創科
5小時前
李泳漢反擊爸爸指控：欺負死人 稱有施明不滿新抱證據 斥李家鼎抹黑親兒
李泳漢反擊爸爸指控：欺負死人 稱有施明不滿新抱證據 斥李家鼎抹黑親兒
影視圈
13小時前
伊朗局勢｜停火首日以軍大規模襲黎巴嫩 伊朗重封霍峽揚言退出停火協議︱持續更新
01:09
伊朗局勢｜停火首日以軍大規模襲黎巴嫩 伊朗重封霍峽揚言退出停火協議︱持續更新
即時國際
7小時前
連鎖酒樓4月大劈價！1籠4隻蝦餃$1 晚市入座送燒鵝 全線分店適用
連鎖酒樓4月大劈價！1籠4隻蝦餃$1 晚市入座送燒鵝 全線分店適用
飲食
22小時前
香港人自帶「特殊味道」？小紅書熱議港鐵/商場都聞到 網民揭原因：係勤力同生活習慣的味道
香港人自帶「特殊味道」？小紅書熱議港鐵/商場都聞到 網民揭原因：係勤力同生活習慣的味道
生活百科
2026-04-07 16:11 HKT