OpenAI擬預留IPO股份予散戶投資者 稱看到「非常強勁需求」

備受市場關注的OpenAI正在籌備IPO之際，計劃預留一部份股份予個人投資者。集團財務總監Sarah Friar接受外媒訪問時表示，公司在最新一輪融資中已開始測試散戶參與，並看到「非常強勁的需求」。

必須人人參與 非極少數人受益

Friar指出，人工智能行業需要獲得信任，因此讓更多人參與股權結構是重要一環，並指「必須是人人參與，而不是只有極少數人受益，而其他人被拋在後面」。

她又指，公司最初計劃透過摩通、摩根士丹利及高盛等投行，從個人投資者籌集10億美元，但最終集資金額是目標3倍，創下這些銀行有史以來規模最大的私募紀錄。

拒絕就IPO時間表置評

此外，有消息指OpenAI一直與銀行家洽談最早第四季進行IPO，Friar則拒絕就IPO時間表置評；不過，她指OpenAI這樣規模的公司來說，「看起來像一家上市公司，行事方式也像一家上市公司，這是良好的做法」。

報道提到，另一備受關注的潛在新股SpaceX預計最快6月上市，據報亦將有近30%的股份出售給散戶投資者。Friar對此表示，「每個人都想擁有火箭公司的股份——我亦希望每個人都想擁有ChatGPT股份，這對消費品牌很有幫助」。

