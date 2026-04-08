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中東戰火環境無阻商業交易 Bioniq售予Herbalife 交易總值最高12億

商業創科
更新時間：20:30 2026-04-08 HKT
發佈時間：20:30 2026-04-08 HKT

在中東地區快速擴展的個人化營養科技企業Bioniq，日前宣布出售主要資產予全球營養品牌巨頭Herbalife，交易總值最高可達1.5億美元（約11.7億元），交易預計今年第二季完成。有關交易正值中東戰火持續升溫之時，適逢杜拜政府推出的總值10億迪拉姆（約21.2億港元）的經濟支援方案。

Bioniq核心團隊加入Herbalife全球管理層

Bioniq總部位於倫敦，近年於阿聯酋及中東地區快速擴展，在完成交易後，Bioniq創辦人Vadim Fedotov及核心團隊，將加入Herbalife全球管理層，進一步推動相關業務發展。Vadim Fedotov表示，加入Herbalife將有助加快公司將個人化健康方案帶給全球更多用戶。

中東急速發展

Bioniq自2021年進軍阿聯酋以來，已透過與阿布扎比文化與旅遊部、沙特Al Borg Diagnostics等機構合作，迅速建立區內業務基礎。

中東地緣政治局勢緊張，戰事衝擊投資者氣氛，杜拜政府則宣布推出總值10億迪拉姆的經濟支援方案，涵蓋企業費用延遲、商業流動性支持及投資環境優化等多項措施，旨在於地緣風險升溫的背景下釋放穩定訊號，確保經濟活動與投資動能持續運轉。


 

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