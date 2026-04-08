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富途指3月首次期權交易用戶按月增15% 總交易金額增25%

商業創科
更新時間：18:20 2026-04-08 HKT
發佈時間：18:20 2026-04-08 HKT

自2026年2月底開始的地緣政治突變，導致股票市場經歷持續震盪，在此期間香港投資者正迅速調整投資策略和組合，正運用期權等投資工具以對沖市場風險。据富途平台最新數據顯示，在2026年3月，於平台上進行首次期權交易的人數, 按月增幅達15.3%；同期客戶總期權交易金額亦錄得25.1%的升幅。

更多新晉期權投資者正在入場

富途表示，數據反映更多新晉期權投資者正在入場，整體期權投資者也加大了部署力度。富途續指，地緣政治緊張局勢等因素加劇市場波動，促使越來越多香港投資者將期權視為其投資組合中不可或缺的「減震器」，投資者正深入運用其風險對沖與收益增強功能，藉此管理持倉風險及鎖定利潤，而富途亦持續關注香港市場投資需求變化，為香港投資者提供全面的期權產品種類。

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