Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

渣打指企業轉用人幣融資或年慳2%成本 貿易和供應鏈方面已廣泛使用

商業創科
更新時間：13:00 2026-04-08 HKT
發佈時間：13:00 2026-04-08 HKT

渣打發佈人民幣國際化報告《流動的人民幣：企業跨境新動能報告》，顯示全球企業在貿易和供應鏈方面已經廣泛使用人民幣，但在融資和財資管理方面則有待進一步增長。報告調查全球19個行業近300家大型企業，發現亞洲貿易活動、供應鏈系統及資本市場的建設發展，為全球企業更廣泛地使用人民幣創造條件。倫敦證券交易所數據亦顯示，企業轉用人民幣進行營運資本融資，每年或可節省高達2%成本。

近四分一企業擬增人幣融資

受訪企業中，23%收入及25%成本涉及人民幣敞口，但僅14%債務以人民幣計價，反映企業在營運敞口與融資策略之間旳人民幣使用存在落差。調查又顯示，24%業務涉及人民幣的企業，計劃未來三年增加在岸及離岸人民幣融資。

渣打中國開放及人民幣國際化團隊主管吳雅思表示，隨著中國《十五五》規劃強調拓展人民幣於國際貿易和投融資的使用，加上香港將人民幣業務資金安排總額度增至2,000億元，增強離岸流動性及便利貿易融資，配合「超級聯繫人」優勢，有望進一步推動人民幣國際化。

不同地區使用模式有所差異

報告提到，人民幣國際化已經在多個領域取得顯著進展，現時人民幣跨境支付系統已連接124個國家和地區的1,500多家金融機構，交易量按年增長約43%，市場基建已日益完善。

此外，不同地區在人民幣使用模式上有所差異，在大中華及北亞地區，企業正逐步將人民幣的使用從結算擴展到融資和流動性管理；在東南亞，人民幣的使用在很大程度上受供應鏈推動；而在中東和部分非洲國家，人民幣的使用則主要集中在能源和基建項目領域；在歐洲和美洲，人民幣的使用則更多通過資本市場發行和有選擇的融資多元化實現。
 

即睇《亂世投資》專頁↓

即睇《亂世投資》專頁↓

最Hit
01:09
伊朗局勢｜特朗普宣布與伊朗停火兩星期 伊方：霍峽未來兩周可安全通航︱持續更新
即時國際
6小時前
香港人自帶「特殊味道」？小紅書熱議港鐵/商場都聞到 網民揭原因：係勤力同生活習慣的味道
香港人自帶「特殊味道」？小紅書熱議港鐵/商場都聞到 網民揭原因：係勤力同生活習慣的味道
生活百科
21小時前
的士電子支付陷阱？司機「1招」港女硬食雙重收費 收齊頭再賺幾毫 運輸署：已主動要求營運商盡快跟進｜Juicy叮
的士電子支付陷阱？司機「1招」港女硬食雙重收費 收齊頭再賺幾毫 運輸署：已主動要求營運商盡快跟進｜Juicy叮
時事熱話
21小時前
酒樓結業潮2026｜4個月內至少執14間酒樓 40年老字號失守/轉賣兩餸飯不果 這一連鎖品牌成重災區...
酒樓結業潮2026｜4個月內至少執14間酒樓 40年老字號失守/轉賣兩餸飯不果 這一連鎖品牌成重災區...
飲食
2026-04-07 09:00 HKT
大棋盤｜星島獨家：入境處長郭俊峯「再坐一會」 任期擬看齊本屆政府
01:19
大棋盤︱星島獨家：入境處長郭俊峯「再坐一會」 任期擬看齊本屆政府
政情
7小時前
伊朗局勢｜伊朗十點談判方案曝光　外長：霍峽未來兩周可安全通航
即時國際
6小時前
紅磡新海濱正式開放！270度無遮擋視維港美景 附出入口位置/前往方法
紅磡新海濱正式開放！270度無遮擋視維港美景 附出入口位置/前往方法
好去處
2026-04-07 13:15 HKT
獨家猛料│葉楚航許晉奎奪「金」
獨家猛料│葉楚航許晉奎奪「金」
馬圈快訊
18小時前
千里報恩︱湖南女財困向江蘇男筆友借¥1200應急 30年後欲還¥2萬遭婉拒
千里報恩︱湖南女財困向江蘇男筆友借¥1200應急 30年後欲還¥2萬遭婉拒
即時中國
2026-04-07 07:30 HKT
04:39
星島申訴王｜上司WhatsApp被騎劫指示轉賬800萬 打工仔中伏：好驚被炒！
提防騙子
6小時前