超微電腦涉走私Nvidia晶片往中國 獨立董事會啟動內部調查

據彭博報道，超微電腦（Super Micro Computer，SMCI）宣布，其獨立董事委員會已委聘律師事務所，就上月兩名員工和一名承包商因向中國銷售伺服器而被起訴一事展開內部調查。該股周二升2.8%至22.67美元，惟該股今年以來累跌逾22%。

獨立董事主導調查 不設明確時間表

超微電腦周二發聲明表示，獨立董事尚未為調查設定明確時間表，待調查完成後將提供更新消息，在此之前不會進一步置評。公司同時啟動全球貿易合規計劃的內部審查，由總法律顧問兼代理合規官領導，審查結果將向董事會獨立董事匯報。

涉違反出口管制法 三被告不認罪

報道指出，美國檢方指控超微聯合創始人廖益賢（Wally Liaw）、曾任台灣辦事處總經理張瑞滄（Steven Chang）及外部承包商孫廷偉（Willy Sun），涉嫌非法將價值數十億美元、配備Nvidia晶片的伺服器轉售至中國，違反出口管制法。三人被指將硬件售予一家未具名的東南亞公司，再協調最終運往中國客戶。不過，三人均已否認控罪。