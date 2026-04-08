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Anthropic「神話」新模型夥12科企測試 稱「能力過大」 未向公眾開放

商業創科
更新時間：11:44 2026-04-08 HKT
發佈時間：11:44 2026-04-08 HKT

AI初創公司Anthropic周二（7日）發表Mythos（神話）新一代模型，並同步啟動Project Glasswing聯合項目，邀請亞馬遜、蘋果及微軟等科技巨頭測試模型，以提前識別網絡安全漏洞；不過，公司稱該模型能力過於強大，在代碼與漏洞掃描能力上展現出「破壞性」的跨代提升，基於安全考量下，目前尚無向公眾開放Mythos的計劃。

設Project Glasswing作先發防禦

是次聯合項目參與方還包括博通、思科、CrowdStrike、谷歌、摩根大通、Linux基金會、Nvidia、Palo Alto Networks及Anthropic自己，合共由12家機構發起。

Anthropic表示，Project Glasswing被定位為先發防禦行動，長期目標則是讓用戶能夠安全使用同等能力級別的模型。為此，Anthropic計劃先在即將推出的Claude Opus模型上開發和驗證相關安全防護機制，在風險可控的條件下完成叠代，再逐步推進更高能力的模型開放。

另據美媒《The Information》報道，Anthropic年化收入已突破300億美元，超越OpenAI；若延續目前增速，最快3個月內可觸及年化收入1,000億美元。

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