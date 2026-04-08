均勝電子進軍機械人 重點布局靈巧手 料產業鏈價值將超越汽車

從事汽車零部件業務的均勝電子（699）進軍機械人業務。該公司副總裁華慕文表示，汽車行業現時處於迭代的過程，機械人行業正在爆發式增長中，而公司沒有對該兩個業務的收入佔比設限，業務收入變動會根據客戶需求和市場發展。該公司董事會秘書俞朝輝又預料，機械人的產業鏈價值可能會超越汽車產業鏈價值。

未對兩業務收入佔比設限

俞朝輝解釋，機械人的應用領域較汽車廣泛，推出的產品數量可能會更多。在家庭層面，機械人可協助做家務或提供娛樂；在工業領域，可作為工業機器人。他預計，機械人的價值可能會隨着規模化量產後有一些波動，但價格可能介乎數萬元至數十萬元。他提及，該公司會將自身大規模生產、成本控制等能力，移植至機械人業務；另通過市場上的人才，來構建自身研發能力，以及透過收購和併購，借助市面上成熟公司的研發能力。

重點布局末端執行器

該公司相關業務負責人雷雄指出，公司會視乎價值鏈、自身優勢等角度去發展機械人業務，會重點布局末端執行器，即是靈巧手，因為該公司具有汽車領域的精密製造經驗，另會發展機械人的域控制器和能源管理，當中可應用公司的車載預控能力，以及在生產新能源車時的能量密度、安全管控等能力。他解釋，機械人要像人是因為當利用機械人取代人的過程中，所有場景都不需要重構，因而切換成本最低。

華慕文以新能源汽車行業作為例子指出，現時內地有很多企業加入機械人賽道，是看好這個行業，但個人相信它最終都會經歷優勝劣汰和整合的過程。

均勝電子於2011年在內地上市，去年11月在港掛牌。俞朝輝說，由於該公司資本一直在境內，內地資金出入境需要備案和審批，過程需時長，亦未必可獲批，所以當公司需要進行海外投資、擴張時很不方便，此引申至公司考慮搭建海外資本市場。