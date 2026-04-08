業界籲「出海專班」變全球化指揮中心 針對地緣政治設預警中心

本港已成立「出海專班」，配合國家策略協助內地企業「走出去」。然而，在全球地緣政治局勢變化背景下，內地企業「走出去」正面臨不少挑戰。孖士打律師行商業業務管理合夥人夏卓玲接受本報專訪時指出，現時企業出海最缺乏的並非決心，而是合規、法律、稅務、融資及風險識別等綜合識別能力。她建議將現有的出海專班升級，從推廣角色轉變為「企業全球化指揮中心」。

夏卓玲表示，企業普遍缺乏綜合專業能力，建議將專班轉型為「一站式專業服務平台」，涵蓋海外投資法律盡職調查、國際仲裁與調解、跨境稅務架構設計，以及全球供應鏈布局分析等範疇。平台還可統籌香港法律、會計及金融界組成專家庫，為企業出海提供跨專業協同支持。總結來說，出海專班應從推廣角色轉變為真正的「企業全球化指揮中心」，讓專業服務進一步成為香港新經濟動能的引擎。

打造「出海金融方案」

針對地緣政治帶來的不確定性，夏卓玲建議專班設立「風險預警中心」，定期發布針對中國企業活躍地區的市場風險報告，協助企業應對法律制裁、知識產權糾紛及供應鏈中斷等挑戰。同時，香港作為國際金融中心，可為出海企業打造「出海金融方案」，為企業提供人民幣跨境結算與避險、對接海外項目融資及ESG融資等服務。

在法律服務方面，夏卓玲強調，香港作為內地與國際法律制度的「制度接口」，能協助企業理解不同司法管轄區的要求，減低執法與合規風險。香港擁有普通法制度及國際仲裁中心的優勢，更是國際調解院總部所在地，可為企業提供中立、高效的爭議解決渠道。大灣區的「港資港法」及「港資港仲裁」安排，亦讓內地企業可利用香港法律處理海外相關糾紛，降低訴訟成本與司法不確定性。

對於外國法律服務機構在內地設點，夏卓玲認為，這是全球市場化和專業服務國際化的自然發展趨勢，有助提升內地整體服務標準，同時不同地區的專業服務機構能為企業提供互補性的選項。她指出，香港法律界的優勢在於普通法制度、成熟的商事法規環境、跨境交易經驗，以及擁有兼通內地制度與國際規範的雙語法律人才。