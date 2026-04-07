滴滴AI打車需求清明飆86% 00後為主力軍 用戶年初至今激增37倍

據內媒報道，出行平台滴滴最新公布清明假期數據，揭示AI正在重塑內地出行市場用戶叫車習慣。數據顯示，假期期間AI打車需求較平日激增86%，顯示此項技術已從早期嘗鮮階段，演變為滿足大眾個性化出行需求的重要工具，並可能成為公司未來增長的新引擎。

AI成打車新寵

滴滴數據顯示，在今年的清明假期，用戶對AI打車的接納程度遠超預期。與平日相比，北京、上海、西安、長沙、天津成為AI打車最活躍的五大城市。

更值得注意的是，自今年初以來，使用滴滴AI打車的用戶數已增長37倍，反映出市場對智能化出行服務的需求。其中，00後年輕用戶佔比超過4成，成為推動這一趨勢的主力軍，顯示AI技術對年輕一代具有強大吸引力。

AI打車可滿足個性化需求

內媒指，AI打車之所以迅速升溫，關鍵在於其滿足用戶日益增長的個性化和複雜化需求。傳統的叫車模式主要解決從一個地方到另一個地方的基本問題，而AI則能更精準地理解用戶的深層次意圖。

用戶只需輸入如「帶老人出門，想少走路」或「先接朋友再去吃飯」等口語化指令，滴滴AI打車功能「AI小滴」便能識別並匹配相應的服務標籤。目前系統已支持超過90個標籤，極大提升服務靈活度。

清明假期在戶外休閒、景點、商圈、機場火車站等複雜需求場景中，使用者更傾向使用AI叫車，叫車訂單比分別較平日上漲178%、125%、74%、65%。此外，用戶也常用AI小滴查找附近地點並一鍵導航/叫車，如奶茶店、咖啡廳、藥局、衛生間等。