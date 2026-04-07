華誼8年蝕逾80億陷退市危機 《逐玉》熱播成續命丹 明星股東躺著分紅

近期古裝劇《逐玉》成為城中熱話，該劇在愛奇藝、Netflix同步上線後，迅速在收視排行榜上奪冠，熱度遠超同期陸劇。除了收視獲佳績，據內媒報道，《逐玉》更以約4億元（人民幣，下同）的總投資，撬動預計逾8億元的綜合收益，為資本市場的現象級佳作。然而，在流量背後，該劇出品方之一、昔日「影視一哥」華誼兄弟正身陷連續八年虧損、瀕臨退市的絕境，急盼憑藉此劇力挽狂瀾，為公司續命。

華誼面臨退市風險

2018年至2024年，華誼兄弟的淨虧損分別為11.69億元、39.78億元、10.48億元、2.46億元、9.81億元、5.39億元和2.85億元，7年累計虧損82.46億元。不幸的是，內媒預計華誼2025年將再次錄得虧損，金額介乎2.89億至4.07億元，意味自2018年起，公司已連續8年錄得虧損。比連年虧損更為嚴峻的是其淨資產狀況，根據公告顯示，公司2025年期末淨資產初步測算在-9400萬元至+6300萬元之間，已觸及負值邊緣。根據深圳證券交易所的上市規則，若經審計後的年報顯示淨資產為負，公司股票將面臨退市風險警示。換言之，昔日的行業龍頭已命懸一線。

演員片酬僅佔總投資2%

在此背景下，內媒分析，總投資額約4億元的《逐玉》，被華誼兄弟視為翻身的關鍵一搏。據悉，該劇由浙江東陽浩瀚影視娛樂有限公司（下稱「浩瀚影視」）出品，而華誼兄弟持有其49.25%股權，為第一大股東。

值得注意的是，該劇嚴格控制片酬，將大部分資金用在製作上。據內媒披露，主演張凌赫、田曦薇等一眾演員的總片酬僅約800萬元，只佔總投資的2%。在當下動輒數千萬片酬的流量演員市場中，此舉堪稱「白菜價」。

《逐玉》華誼利潤1.5億

該劇採取「雙平台聯播」及「全球同步上線」的發行策略，於今年3月在騰訊視頻、愛奇藝及Netflix等平台同步播出。劇集播出後，在內地主流平台熱度值屢創新高，雲合數據顯示其單日市佔率曾一度突破41%，海外市場亦反應熱烈，連續霸榜香港Netflix第一位。

據行業模型測算，預計《逐玉》的國內播放分賬、廣告植入及海外版權等綜合收益有望突破8億元，即投資回報率接近100%。按股權比例計算，該收益可為華誼兄弟帶來約0.8億至1.5億元的淨利潤。雖然這筆錢對於數十億元的年度虧損而言只是杯水車薪，但在退市警報高懸的當下，任何一筆進賬都至關重要。

明星股東隱身幕後 坐享千萬分紅

《逐玉》的成功，不僅讓華誼看到一線生機，亦令一眾明星股東在幕後穩賺一筆。在浩瀚影視的股東名單中，除了控股的華誼兄弟及持股21.9%的愛奇藝關聯公司外，還包括李晨、Angelababy（楊穎）、馮紹峰、陳赫、鄭愷、杜淳6位明星股東，各持有約2.4%股權，事因2015年華誼以7.56億元收購剛成立1日的浩瀚影視70%股權，將一眾流量藝人與公司利益深度捆綁。

如今《逐玉》爆紅，意味著該6位明星無需親身參演，僅憑股東身份便能坐享分紅。若按收益預測及持股比例估算，每位明星股東的理論分紅或高達1200萬元左右，收益甚至超過部分演員接拍一部劇的片酬。

長遠困境未解 一劇難救華誼

儘管《逐玉》帶來了可觀的短期收益，但市場及業內人士普遍認為，單靠一部爆款劇集，難以從根本上扭轉華誼兄弟的困局。近年來，華誼在核心的電影業務上表現乏力，缺乏新的票房爆款，劇集業務亦表現不穩。同時，面對騰訊、字節跳動等資金雄厚的互聯網平台夾擊，傳統影視公司的生存空間備受擠壓。

公司雖已嘗試佈局短劇、AI輔助製作等新賽道，但短期內難見成效。內媒引述市場分析指出，對華誼而言，尋求資本重組或被大型流媒體平台併購，或許是比獨立掙扎更現實的出路。華誼兄弟的最終命運，仍有待4月底披露的2025年報作實。