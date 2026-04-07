回饋馬斯克支持者 SpaceX IPO擬將大部分股票配售予散戶

據路透社引述消息人士報道，SpaceX周一晚間與銀行家團隊舉行會議，詳細介紹其IPO計劃，表示會將很大一部分股票分配給散戶投資者，並將在首次公開募股（IPO）路演啟動後的6月份舉辦一場活動，屆時將有1500名散戶投資者參加。

散戶佔比將高於任何一次IPO

據兩位知情人士透露，SpaceX財務長布雷特‧約翰森（Bret Johnsen）在虛擬會議上表示，「散戶投資將是本次IPO的關鍵環節，其佔比將高於史上任何一次IPO。」

約翰森表示，如此龐大的散戶配售比例是刻意為之，因為「這些投資者長期以來對我們以及馬斯克給予了極大的支持，我們希望確保能對此予以回饋。」

SpaceX估值1.75萬億

路透社上月報道指出，SpaceX正透過在發行中保留大量散戶配售比例，重寫IPO規則。此次會議是該流程中首次集結全體承銷團，SpaceX的首次公開募股（IPO）被預期將成為史上最大規模，正尋求籌集750億美元，其估值最高可達1.75萬億美元。

