25歲廣州女學霸輟學創業 聯同數學泰斗創125億獨角獸 「要杜絕AI胡說八道」 A輪獲2億美元

AI時代催生新一代科技領袖，年僅25歲、出身廣州的00後數學天才洪樂潼，憑藉其創立的AI公司Axiom，數周前完成2億美元（約15.7億港元）A輪融資，令公司估值一舉躍升至16億美元（約125.4億港元），正式躋身獨角獸行列。這位史丹福大學博士的輟學生，正瞄準AI領域最核心的「幻覺」痛點，銳意打造一位「AI數學家」。

主攻AI邏輯缺陷 鎖定量化基金客戶

現時主流AI模型雖在語言能力上表現出色，但在嚴謹的數學及邏輯推理上卻頻頻出錯，被業內稱為「幻覺」（Hallucination）。洪樂潼創立的Axiom，正是要解決此根本性缺陷。

據內媒報道，Axiom的核心技術，是透過Lean編程語言建構一套驗證系統，強制AI在進行推理時，每一步都可被核實，從而杜絕「一本正經地胡說八道」的問題。公司目標是創造「AI數學家」，使其能如人類頂尖學者般，處理複雜的數學證明及驗證代碼。

洪樂潼數周前更宣布，已經從Menlo Ventures、Greycroft and Madrona等創投公司，籌集到2億美元A輪融資。

「Axiom很小卻很強」

憑此獨特概念，Axiom在2024年8月已獲960萬美元種子輪融資。公司表示，未來產品將鎖定對沖基金、量化交易公司等高端金融客戶，為其提供與資產定價、市場預測相關的複雜數學問題解決方案。

洪樂潼數周前更宣布，已經從Menlo Ventures、Greycroft and Madrona等創投公司，籌集到2億美元A輪融資。Axiom目前擁有20多名員工，她表示，「Axiom很小，卻很強。我們在探索各種更聰明的技術來降低成本，資本效率很高。」她還透露，融資到手後，一部分是算力成本，一部分會花在招募人才上，目前她在海外社交平台頻繁招兵買馬，尋找有志於「用AI做數學」的夥伴。

面對競爭對手仍具信心

當然，洪樂潼並非一枝獨秀，在AI數學賽道上，其主要競爭對手Harmonic同樣來勢洶洶，甚至比她更早入局。該公司不僅能攻克數學難題，更將觸角伸向代碼編寫與晶片設計領域，最新估值已達14.5億美元，其股東名單中不乏Nvidia（英偉達）、紅杉資本等行業巨頭。

不過，面對如此強勁的對手，洪樂潼顯得信心十足。她直言，「我們的速度快很多，Harmonic花了兩年多才達成第一個重要數學里程碑。」她更透露，Axiom已吸引不少潛在客戶主動接洽。

師徒聯手 數學泰斗加盟任「創始數學家」

Axiom的成功，除技術創新外，其團隊亦是關鍵。公司CTO Shubho Sengupta曾任Meta AI研究總監；核心科學家François Charton更是將Transformer模型引入數學領域的先驅之一。最令市場矚目的，是57歲的數學泰斗小野健（Ken Ono）的加盟。小野健是模形式領域的頂尖學者，亦是洪樂潼在麻省理工（MIT）時的恩師。這位曾指導過十位摩根獎得主的弗吉尼亞大學終身教授，毅然辭去教職，加入這家僅有十多人的初創公司，出任「創始數學家」，被學術界形容為「國家隊級別的倒貼」。

小野健表示，吸引他的是純粹的學術探索，而非金錢利益，AI對其研究領域帶來的「降維打擊」讓他感到興奮。

小野健是模形式領域的頂尖學者，亦是洪樂潼在麻省理工（MIT）時的恩師。

出身普通家庭 數學天賦驚人

洪樂潼的背景極具傳奇色彩，她祖籍潮汕，2001年出生於廣州一個普通務工家庭，父母從未上過大學，但她自幼便展現非凡數學天賦，高一就入選廣東中學生英才計劃，同時是當年全國中學生數學奧賽廣東選區中，僅有的四位選手之一。她2019年考入麻省理工大學（MIT）後，僅用3年便取得數學及物理雙學位，期間發表9篇學術論文，並榮獲北美數學本科生最高榮譽「摩根獎」。

此後，洪樂潼獲得素有「全球最難申請獎學金」之稱的羅德獎學金，赴牛津大學深造，繼而入讀史丹福大學攻讀博士。然而，在2024年，她認為AI缺乏嚴謹邏輯能力是時代的重大命題，毅然決定輟學，在矽谷創辦Axiom。

內媒指出，2025年12月3日，洪樂潼入選「福布斯30歲以下30人精英」榜單。