存儲晶片價格飆升 小米旗下紅米部份型號4月11日起加價

小米集團（1810）公布，受全球存儲晶片等關鍵零部件價格持續飈升影響，公司將調整部分在售產品的建議零售價。

此次調整涉及3款機型，其中系列旗艦機型K90 Pro Max將於4月11日起上調200元（人民幣，下同）。該款手機在去年10月發布，起售價為3999元。至於另外兩款機型Turbo 5及Turbo 5 Max取消新春特惠、512G大內存繼續補貼200元。

小米總裁盧偉冰在微博表示，本輪內存漲價的力度確實遠超預期，同版本內存價格相比去年Q1飆升近4倍。12+512漲了約1500元，16+1T更是漲得離譜，對一直以極致性價比定價的REDMI產生了很大的影響，「所以我們不得不對部分機型的零售價格做出小幅上漲或者恢復原價。」