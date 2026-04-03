星巴克完成與博裕資本交易 出售中國零售業務6成股權 擬增門店至2萬間

路透報道，連鎖咖啡店星巴克（Starbucks）宣布，已完成與博裕投資（Boyu Capital）的合資交易，出售其中國零售業務60%的股權，星巴克將保留剩餘40%股權，並繼續向合資企業授權品牌及知識產權。

目前中國約有8000間星巴克門店。該公司表示，計劃與博裕合作將門店數量增加至2萬間。

星巴克中國首席執行官劉文娟在聲明中表示，中國仍是最具長期發展潛力的市場之一，期望透過深度本土化，釋放巨大增長潛力，今次合作令集團能夠以更快速度、更高速率、更精準戰略實現增長。

博裕資本期望雙方合作長遠提升品牌影響力，這間另類投資公司成立於2011年，持有逾200間投資組合公司，在香港、北京、上海、新加坡均設有辦事處。