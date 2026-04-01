巴菲特卸任CEO後 仍每天上班 原來憂慮銀行系統情況 「一家麻煩可蔓延到另一家」

巴菲特接受《CNBC》訪問時表示，卸任巴郡行政總裁一職之後，目前仍然每天到辦公室上班，密切關注市場動態，並與同事一起進行交易，而且亦會參與巴郡的投資決策。當被問及是否進行了新投資時，他回答說最近進行了一筆「小額購買」，但沒有詳細說明。不過，他又警告，隨着銀行業與非銀行機構關係日益緊密，觀察到銀行系統正顯現出脆弱跡象。

目前大市調整幅度不值得興奮

對於近期市場波動，他認為目前大市調整幅度，遠不及過去那些創造重大買入機會的時期；又指自己接管巴郡以來，市場至少有3次跌幅超過五成，認為目前大市的波動沒甚麼值得興奮。

他強調，所有投資決策仍會與現任63歲CEO阿貝爾（Greg Abel）保持一致，並稱「我不會做任何Greg認為不對的投資」。此外，他透露巴郡近期購入了價值約170億美元的美債。事實上，截至去年底，巴郡帳面現金及等值規模超過3,700億美元，其中大部分為國債。

聯儲局應優先穩定金融系統

報道指出，近期信貸市場接連爆出風波，引發市場對銀行和私募信貸基金的資產負債表的擔憂。巴菲特對此表示，如果恐慌情緒席捲市場，許多投資者可能會選擇離場。他指出，金融系統穩定應當是聯儲局的優先事項，並指像摩根大通這樣的銀行是經濟運行中的關鍵部分，每天調度數萬億美元的資金，「它們彼此相互影響，一家的麻煩可能會蔓延到另一家」。

巴菲特表示，「如果有人在擁擠的劇院裡大喊著火了，儘管大家都會跑，但搶先衝到門口依然是有利的」；不過，他指「我會站在後面說，大家保持冷靜，但那是因為我跑不快」。

大讚庫克領導 甚至比喬布斯好

另一方面，巴菲特指自己沽出蘋果公司（AAPL）時機太早，但如果蘋果股價進一步下跌，未來可能會買更多，「雖然在目前的市場行情下不會」。

巴菲特提到，「我很樂見蘋果成為我們最大的持倉，但我並不樂見其持股規模幾乎等同於其他所有持股的總和。」他表示，巴郡透過這隻股票的稅前收益已超過1000億美元，並且對庫克領導公司的表現比喬布斯更為看好，直言「庫克處理這手牌比喬布斯好得多，他（庫克）不可能做到喬布斯所做的那樣，但喬布斯自己也無法打得這麼好的牌」。

巴菲特又大讚庫克是一位非常出色的管理者，「他為人也很好，而且不知何故，他能和世界上所有人相處融洽」，並補充指，「我不會採用這種技巧，我的搭檔芒格肯定也不會」。

愛潑斯坦事件後 沒與蓋茨交談過

另外，巴菲特指在愛潑斯坦相關文件全部公開後，再也沒有與微軟創始人蓋茨交談過，「我認為在事情澄清之前，過多交流沒有意義。我不想讓自己陷入知情的處境……以免被傳召作證」。他更提到，蓋茨本有可能邀請其去紐約見愛潑斯坦，但幸好沒有這麼做。