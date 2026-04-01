港大擬發10億美元債 張翔回應稱大學財政穩健 對未來發展有信心

政府推地辦北都大學城，奈何政府財政緊張，難全力支持有意參與的大學，故有關大學或需自行融資。其中已示意參與大學城發展的香港大學日前正式表示已簽訂10億美元（約78億港元）中期票據集資計劃，將可發行債券應付資金需要。昨早港大校長張翔在一活動上被問到發債計劃時僅回應說，大學財政穩健，對未來發展有信心，未有進一步透露詳情。

對於港大發債，市場人士相信港大在政府支持下，其還款能力不成問題；發行貨幣單位應為港元或美元，亦會獲市場受落。不過，機構投資者可能會因港大發債沒有外部信貸評級而多了重考慮，舉例指保險公司凡涉及沒信貸評級的債券投資會有較高的資本要求，而坊間又有其他投資選擇，故未必會買入港大債券。

今明舉辦路演投資者會議

該名人士認為港大債券更適合沒資本要求的機構投資者，以及私人銀行等高淨值客戶的胃納。他指港大發債的息率可參考類近科學園的債息，估計港大的債息將介乎科學園與政府債息水平之間，發債年期為10年期或以下。

據報港大透過滙豐於今明兩日（4月1日至2日）舉辦非交易路演投資者會議，為發債鋪路。若然港大發債成事，將成本港首間發債融資的大學。