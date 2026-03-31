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AIA推終身分紅保險 日供60元享190萬保障

商業創科
更新時間：17:56 2026-03-31 HKT
發佈時間：17:56 2026-03-31 HKT

友邦香港及澳門（AIA）宣布推出全新終身分紅保險計劃「活然人生」，主打人生不同階段保障需要，涵蓋組建家庭、迎接新生命、置業及規劃退休等場景，提供終身保障、彈性身故賠償支付安排，並加入香港市場首創的「受益人靈活選項」。

每日保費只需60元

保監局研究顯示，本港每名在職成年人的平均身故保障缺口約190萬元，反映不少家庭一旦遇上意外，可能面對沉重的財務壓力。AIA表示，新計劃設有高額保障，並設有意外身故保障賠償「活然人生」附加契約。若受保人於第15個保單年度完結，或75歲當日或之前，因受保意外不幸身故，可額外獲高達基本計劃保額的200%作為意外身故賠償。

AIA指出，計劃以每日保費只需60元，就可提供190萬元保障額，並可按客戶需要加配意外、醫療、危疾及傷殘等附加契約。此外，「活然人生」保險計劃亦為香港按證公司旗下 「保單逆按計劃」的合資格人壽保險計劃，客戶可透過「保單逆按計劃」享有穩定的每月收入。

可自訂受益人領取方法

賠償安排方面，計劃設有「身故賠償支付辦法」，客戶可自訂受益人的每期領取金額、領取次數，以及首期或最後一期支付日期。

若客戶選用相關安排，更可選擇「受益人靈活選項」，在此安排下，受益人達指定年齡，或確診指定疾病，包括癌症、中風、心臟病、末期疾病或腎衰竭時，可自行選擇賠償支付方式。

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