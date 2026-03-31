長科旗下順譜醫藥下月赴美AACR年會 展示五大癌症疫苗科研成果

長江生命科技（775）旗下附屬公司順譜醫藥科技（Sequencio Therapeutics）成立以來首度發表科研成果，公布將於年4月17日至22日於美國聖地牙哥舉行的美國癌症研究協會（AACR）2026年度年會上，展示五項研究摘要。

長科指，五項研究摘要中，將重點展示研發中的癌症疫苗臨床前研究數據，分別為針對p53新抗原（p53 neoantigen）、IGF1R（insulin-like growth factor 1 receptor）、B7-H3（ B7 homolog 3）、滋養層細胞表面抗原2（TROP2）及Claudin 6的疫苗。

該集團指出，順譜醫藥科技將充分展示以專有TrueHLA Epitope-to-Efficacy轉化設計框架，成功收集更多研發數據，加快癌症疫苗開發，有助推進候選疫苗進入臨床試驗階段，為研究新一代癌症疫苗技術取得重大進展。該框架能夠於環狀核糖核酸（circRNA）、信使核糖核酸（mRNA）、胜肽（peptide）及蛋白質技術平台實現利用理性數據驅動疫苗開發。

長科：五疫苗均現免疫原性及抗腫瘤活性

長科表示，整體而言，順譜醫藥科技於AACR 2026年度年會上發表的五項研究呈現一致主題，即通過理性設計的癌症疫苗，於多個腫瘤靶點及疫苗構建體的臨床前模型中，均展現強勁免疫原性及顯著的抗腫瘤活性。

加快最具潛力項目臨床試驗申請

長科指，該等數據充分印證順譜醫藥科技從抗原篩選，轉化至功能性免疫反應及腫瘤控制上的卓越優勢。在此基礎上，順譜醫藥科技正加快推進最具潛力的研發項目的新藥臨床試驗申請（Investigational New Drug）支持性研究，並期望透過策略性合作與全球協作，加快將選定候選疫苗推進至早期臨床開發階段。

科學總監杜健明：彰顯疫苗項目科學潛力

長江生命科技副總裁及科學總監杜健明表示，順譜醫藥科技的癌症疫苗研發項目發展，持續展現強勁動力，是次於AACR 2026年度年會展示的研究成果，不僅彰顯疫苗項目的科學潛力，更體現研發的嚴謹執行力。他稱，期待在此堅實基礎上持續邁進，矢志為病患者帶來新一代免疫療法。

AACR年會是全球癌症研究界的焦點聚會，每年均雲集科學家、臨床醫生、其他醫療保健專業人員、倖存者、患者和宣導者，共同分享癌症科學和醫學的最新突破與進展。2025年度年會合共吸引來自85個國家的2.21萬名與會者親身出席。